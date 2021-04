Corona Management पर बीजेपी-कांग्रेस में पत्र 'युद्ध' शुरू, डॉ हर्षवर्धन ने साधा मनमोहन पर निशाना

नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी के मैनेजमेंट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में पत्र-युद्ध शुरू हो गया है. पूर्व पीएम और कांग्रेस नेता डॉ मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के पत्र के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन (Dr. Harshvardhan) ने जवाबी पत्र लिखकर लिखकर कांग्रेस पर सवाल दागे.

सोमवार को लिखे पत्र में डॉ हर्षवर्धन ने आरोप लगाया कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के लिए कांग्रेस (Congress) शासित राज्य पूरी तरह जिम्मेदार हैं. वे सब कथित रूप से लोगों के टीकाकरण के बजाए टीकों पर संदेह जताने में व्यस्त थे. अपने इस पत्र को डॉ मनमोहन को ट्वीट करते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा, 'मनमोहन सिंह के पत्र तैयार करने वाले लोगों ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया है.'

History shall be kinder to you Dr Manmohan Singh ji if your offer of ‘constructive cooperation’ and valuable advice was followed by your @INCIndia leaders as well in such extraordinary times !

Here’s my reply to your letter to Hon’ble PM Sh @narendramodi ji @PMOIndia pic.twitter.com/IJcz3aL2mo

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) April 19, 2021