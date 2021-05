देश में बढ़ती महामारी पर Congress हुई हमलावर, कहा- मोदी सरकार निर्मित आपदा है कोरोना

नई दिल्ली: देश में चल रहे कोरोना महामारी (Coronavirus) के कहर पर कांग्रेस (Congress) ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने एक मैगजीन के हवाले से कहा है कि यह मोदी सरकार निर्मित आपदा है.

कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन (Ajay Maken) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई प्रेस वार्ता में कहा कि The Lancet मैगजीन के हालिया अंक में भारत में फैले कोरोना (Coronavirus) पर लिखा है. इसमें बताया गया है कि यह मोदी सरकार निर्मित आपदा है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद बनवाया है. मैगजीन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन के खिलाफ भी बातें कही हैं. ये वही बातें हैं, जो राहुल गांधी ने कही थीं.

My PC on the latest issue of @TheLancet.Total count of COVID death will reach 10 lakh by 1st Aug (in next 80 days).Modi Govt would be responsible for presiding over a self-inflicted National Catastrophe!Govt should own up its mistakes & provide resp https://t.co/RgjltdNsJi

