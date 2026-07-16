/कोरोना फिर से जानलेवा बनकर लौटा, आंध्र प्रदेश से लेकर यूपी तक में मिलने लगे मरीज

5 साल पहले महातबाही मचाने वाला जानलेवा कोरोना फिर से लौट आया है. इस बार आंध्र प्रदेश में दो मरीजों की मौत हुई है, जिन्हें कोरोना था. आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में ये दोनों मौतें हुई हैं. YSR नाम के 52 साल के एक शख्स को बुखार और खांसी के बाद कोविड-19 की पुष्टि हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. कडप्पा में ही एक और शख्स की मौत हुई, जो कोविड पॉजिटिव था. हालांकि, उसे डायबिटीज और किडनी की बीमारी भी थी. डराने वाली बात यह है कि इन दो मौतों के अलावा आंध्र प्रदेश में 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव हैं. इन आठ में से 5 कडप्पा जिले के ही हैं और बाकी तीन उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं. सरकार की इस पर नज़र है.
सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही कोरोना के मरीज नहीं मिल रहे हैं, बल्कि देश के अलग-अलग शहरों से भी लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की ख़बर आ रही है. वाराणसी में 27 साल का एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया. उसे बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मुंबई से भी ऐसी ही ख़बर आई है. मशहूर गायक कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं. मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. दिल्ली-एनसीआर में भी कई लोग संक्रमित हैं और अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं.
2020-21 में कोरोना ने जो वैश्विक तबाही मचाई थी, वह हम सबको याद है. कोरोना वायरस केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि प्रकृति और व्यवस्था की तरफ से मानव सभ्यता को मिली एक गंभीर चेतावनी भी थी. टीकाकरण के बाद लगा था कि दुनिया को इस महामारी से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन आंध्र प्रदेश से आई ख़बर ने चेता दिया है कि कातिल कोरोना फिर से लौट आया है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोरोना का ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट होने का संदेह है. वैसे तो यह सामान्यतः कम गंभीर वेरिएंट होता है, लेकिन जिस तरह लोगों की जान गई, उससे भय पैदा हो रहा है. डॉक्टर कह रहे हैं इसमें इम्युन बड़ा फैक्टर है.
इम्यून यानी लोगों के शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण कोरोना संक्रमण फिर से सक्रिय हो चुका है. कोरोना का कोई वेरिएंट मेडिकली कम घातक या कम नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन उसका लोगों के बीच फिर से लौट आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक और सामाजिक डर पैदा करता है, क्योंकि वायरस के म्यूटेशन की क्षमता अनिश्चित होती है.
#DNAमित्रों | कोरोना से बचने के उपाय शुरू कर दीजिए..कोरोना फिर 'जानलेवा' बनकर लौट आया है!, आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमित 2 की मौत
जुलाई का महीना.. देश में फैलने लगा कोरोना#DNA #DNAWithRahulSinha #Corona #Health #Covid @rahulsinhatv pic.twitter.com/SobqLz0pPk
— Zee News (@ZeeNews) July 16, 2026
2020-21 में जो कुछ भी हुआ, उसे दुनिया ने देखा भी और सहा भी. जिस तरह हम, आप और सभी लोग घरों में कैद हो गए थे. निजी तौर पर लगभग हर व्यक्ति सामूहिक शोक का भागीदार रहा. दुनिया के लगभग हर परिवार ने किसी न किसी अपने को खोया या तड़पते हुए देखा. करोड़ों लोग रातों-रात गरीबी रेखा के नीचे चले गए और उनका रोज़गार छिन गया.
दुनियाभर में डेढ़ से पौने दो करोड़ के बीच लोगों की मौत हुई थी. मतलब दुनिया के लगभग 140 देशों की आबादी से भी ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई थी. दुनियाभर में 1,344 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ, जो भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग चार गुना ज्यादा है. महामारी के पहले ही साल में दुनियाभर में एंग्जायटी और डिप्रेशन के मामलों में 25% से 30% तक की अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई. मतलब कोरोना से हर तरह का नुकसान हुआ. आज भी लोग उससे पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. डराने वाली बात यह है कि लगातार ग्लेशियरों के पिघलने से संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है. धरती का तापमान बढ़ने से जब बहुत पुरानी जमी हुई बर्फ और मिट्टी पिघल रही है, तो उसके अंदर हजारों सालों से सोए हुए खतरनाक वायरस दोबारा जागकर बाहर आ रहे हैं. इनमें से अधिकांश पूरी तरह अज्ञात प्रजातियां हैं. इन पर वैज्ञानिकों को शोध करना पड़ रहा है.
तिब्बत के ग्लेशियर से 32 वायरस समूह निकले. साइबेरिया से 13 पुनर्जीवित 'जॉम्बी वायरस' मिले. वहीं कोरोना के बाद हुए शोध में 40 से अधिक निडोवायरस और दर्जनों चमगादड़ वायरस का पता चला है. थाईलैंड में घोड़े की नाल जैसे चमगादड़ से क्लैड-बी वायरस मिला है. यह वायरस दो महीने पहले मई में मिला था. इस सबके बीच जब फिर से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह चिंता की बात है. इसलिए अब आप डॉक्टर की सलाह को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि बचाव को ही सबसे बड़ा इलाज कहा जाता है.
अतिरिक्त सतर्कता स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है. इस पर हर किसी को ध्यान देने की जरूरत है. लोगों को अपनी नींद पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट रिसर्च ऑर्गनाइजेशन 'क्लाइमेट सेंट्रल' की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण लोग हर साल कई घंटों की जरूरी नींद खो रहे हैं.
दुनियाभर में लोग बढ़ती गर्मी के कारण साल में औसतन 56 घंटे की नींद गंवा रहे हैं. भारत इस समस्या के प्रमुख हॉटस्पॉट्स में शामिल है. देश के सबसे गर्म और उमस वाले इलाकों में लोग हर साल 66 से 93 घंटे तक की नींद खो रहे हैं. पुडुचेरी में लोग हर साल करीब 92 घंटे, आंध्र प्रदेश में करीब 89 घंटे और केरल में करीब 88 घंटे की नींद गंवा रहे हैं. वहीं, दिल्ली के लोग भी सालाना 66 घंटे कम सो रहे हैं. इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. हर किसी को भरपूर नींद लेनी चाहिए. नहीं तो दिल की बीमारी, हाई बीपी, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और अवसाद का खतरा बढ़ जाता है. इतना ही नहीं, शरीर की इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है और कोरोना जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.