/कोरोना फिर से जानलेवा बनकर लौटा, आंध्र प्रदेश से लेकर यूपी तक में मिलने लगे मरीज

दुनियाभर में डेढ़ से पौने दो करोड़ के बीच लोगों की मौत हुई थी. मतलब दुनिया के लगभग 140 देशों की आबादी से भी ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई थी. दुनियाभर में 1,344 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ, जो भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग चार गुना ज्यादा है. महामारी के पहले ही साल में दुनियाभर में एंग्जायटी और डिप्रेशन के मामलों में 25% से 30% तक की अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई. मतलब कोरोना से हर तरह का नुकसान हुआ. आज भी लोग उससे पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. डराने वाली बात यह है कि लगातार ग्लेशियरों के पिघलने से संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है. धरती का तापमान बढ़ने से जब बहुत पुरानी जमी हुई बर्फ और मिट्टी पिघल रही है, तो उसके अंदर हजारों सालों से सोए हुए खतरनाक वायरस दोबारा जागकर बाहर आ रहे हैं. इनमें से अधिकांश पूरी तरह अज्ञात प्रजातियां हैं. इन पर वैज्ञानिकों को शोध करना पड़ रहा है.