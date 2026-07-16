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कोरोना फिर से जानलेवा बनकर लौटा, आंध्र प्रदेश से लेकर यूपी तक में मिलने लगे मरीज

देश के अलग-अलग हिस्सों से एक बार फिर कोरोना के मरीज मिलने की खबरें आने लगी हैं. आंध्र प्रदेश में दो पेशेंट की मौत भी हो चुकी है. यूपी के वाराणसी में भी एक युवक पॉजिटिव मिला है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 16, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:42 PM IST
कोरोना फिर से जानलेवा बनकर लौटा, आंध्र प्रदेश से लेकर यूपी तक में मिलने लगे मरीज

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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