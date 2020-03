दुबई एयरपोर्ट बंद: बिना खाना-पानी के दिन काट रहे कई भारतीय, लगाई मदद की गुहार

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच भारत समेत दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. संक्रमण के खतरे को देखते हुए भारत ने अपने सभी एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय विमानों को उतरने से मना कर दिया है. लेकिन कई देशों में अभी भी भारतीय फंसे हुए हैं जो लगातार मदद की गुहार लगा रहे है.

दुबई एयरपोर्ट से विमान नहीं उड़ रहे हैं. ऐसे में कई भारतीय नागरिक दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. दरअसल, ये वो भारतीय हैं जो यूरोप के अलग-अलग देशों से भारत के लिए रवाना हुए थे उन्हें दुबई एयरपोर्ट से भारत के लिए विमान पकड़ना था. लेकिन दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और ये लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं. इन यात्रियों की वतन वापसी संभव नहीं हो पा रही है.

ऐसे ही एक भारतीय जाझू नायर ने ट्वीट कर भारतीय विदेश मंत्रालय और PMO इंडिया से मदद की गुहार लगाई है. एयरपोर्ट पर फंसे नायर ने ट्वीट कर कहा, मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं. उन्होंने कहा दुबई में मेरे रिश्तेदार हैं. अगर मुझे दुबई एयरपोर्ट छोड़ने की अनुमति दी जाए तो मैं उनके यहां जाकर रह सकता हूं. कृपया इस निराशाजनक स्थिति में मेरी मदद करें.

I am unable to find a solution to get out of this predicament. I have relatives in Dubai and I could stay with them if I am given permission to leave the Dubai airport. Please help me in this hopeless situation @MEAIndia @cgidubai @pmoindia #Covid19India #dubaiairport

— Rajhu Nair (@RajhuNair) March 24, 2020