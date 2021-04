Corona Epidemic: अमेरिका का भारत को मदद का भरोसा, विदेश मंत्री Antony Blinken बोले- जल्द भेजेंगे सप्लाई

वॉशिंगटन: शुरुआती ना-नुकर के बाद अब अमेरिका (US) ने कोरोना महामारी (Corona Epidemic) से निपटने के लिए भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है. अमेरिका के दो बड़े नेताओं ने बयान जारी करके कहा है कि इस संकट से बाहर निकालने में उनका देश भारत की मदद करेगा.

अमेरिका के विदेश मंत्री Antony Blinken ने कहा, 'कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के इस भयानक मंजर में हम भारतीय जनता के साथ हैं. इस संकट से निपटने के लिए हम भारत सरकार के अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. हम जल्द ही भारतीय जनता और हेल्थ केयर हीरोज के लिए अडिशनल सपोर्ट जारी करेंगे.'

Our hearts go out to the Indian people in the midst of the horrific COVID-19 outbreak. We are working closely with our partners in the Indian government, and we will rapidly deploy additional support to the people of India and India's health care heroes.

