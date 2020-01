Corona Virus: जान लीजिए क्या है कोरोना वायरस, संक्रमण से बचा सकती है ये खबर

नई दिल्ली: पूरी दुनिया में महामारी की तरह फैल रहे जानलेवा वुहान कोराना वायरस (Coronavirus) का कहर जारी है. ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम नागरिकों को इससे कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए जानकारी शेयर किया है. मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल के जरिए इन जानकारियों को आम जनता से शेयर किया है.

2019 कोरोना वायरस क्या है?

2019 कोरोना वायरस या 2019-nCoV, एक नया वायरस है जो चीन के वुहान शहर में पहली बार पाया गया. इसे नोवेल भी कहा गया है क्योंकि इस तरह का वायरस पूरी दुनिया में पहली बार मिला है.

FAQs on Novel #coronavirus :

What is #nCoV2020? What are its symptoms? How does it spread? What precautions need to be taken?

