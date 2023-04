Corona के बढ़ते मामलों के बीच आई Good News, महामारी को उखाड़ फेंकेगी ये नई वैक्सीन!

इस बीच भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं. केरल के बाद दिल्ली और एनसीआर में सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं. ऐसे में रोजाना बुखार के लिए दिखाने आने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मास्क सब जगह अनिवार्य ना होने की वजह से प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बुखार के सभी मरीज एक साथ बैठे हैं. चाहे किसी को बाद में कोरोना वायरस निकले या साधारण वायरल बुखार.

As COVID cases have been rising again with Omicron XBB & its variants, it can be severe for the elderly. I’d suggest for the elderly, mask up & take the Covovax booster which is now available on the COWIN app. It is excellent against all variants & is approved in the US & Europe. pic.twitter.com/H8lmIzStUa

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) April 11, 2023