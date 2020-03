कोरोना वायरस का प्रकोप: कर्नाटक में सामने आए 2 नए मामले, भारत में मरीजों की संख्या हुई 116

बेंगलुरू: भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus) का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है. सोमवार रात तक देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 114 थी, जो अब बढ़कर 116 हो गई है. कर्नाटक में दो नए मरीजों में COVID-19 की पुष्टि हुई है. कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है. पीड़ितों को आइसोलेशन में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है. यहां स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल 21 मार्च तक के लिए बंद किए गए हैं. हालांकि हालात को देखते हुए इसकी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च तक की जा सकती है.

We have got 2 more #COVID2019 cases in Karnataka taking the total number of confirmed cases to 10.

20 yr old female who travelled from UK is tested positive & another contact of P6 (kalburgi deceased patient) is tested positive. Both are admitted in designated isolation hospital

