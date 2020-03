Corona Virus Live Updates: देश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 137

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus) से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 137 पहुंच गई है. अब तक 14 लोग वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं जबकि तीन लोगों की जानें जा चुकी हैं. देश में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में स्कूल-कॉलेजों और सिनेमाघरों को 31 मार्च तक के लिए बद कर दिया गया है.

LIVE UPDATES

- जयपुर में कोरोना वायरस के चलते जंगल सफारी बंद. वन विभाग ने प्रदेश के सभी जंगल सफारी को बंद रखने के आदेश दिए हैं. रणथम्भोर नेशनल पार्क, सरिस्का, झालान लेपर्ड सपारी सहित सभी सफारियां बंद.

- देश में कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पीड़ित. यहां कोरोना के 39 मरीज मिले हैं जिनका इलाज जारी है. एहतियात के तौर पर स्कूल, कॉलेज, मंदिर बंद कर दिए गए हैं. पुणे में तीन दिनों के लिए मार्केट बंद हैं. कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुंबई और पुणे में धारा 144 लगाई गई है.

- लदाख में सेना के एक जवान में कोरोना वायरस की पुष्टि. इस जवान के पिता 27 फरवरी को ईरान से भारत लौटे थे. जवान की उम्र 34 साल है और वह लद्दाख में पोस्टेड था.

- कोरोना वायरस वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए चीन ने अपने शोधकर्ताओं को हरी झंडी दे दी है. कोरोना वायरस से दुनियाभर में 7000 से अधिक लोगों की जान जा चकी है.

China has given the go-ahead for researchers to begin human safety tests of an experimental #coronavirus vaccine in the race to develop a shot against the #COVID19 epidemic that has killed more than 7,000 people worldwide: Reuters

