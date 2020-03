पूरे देश में कोरोना ने मचाया कोहराम, राजस्थान में धारा 144 लागू

नई दिल्ली: कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है. चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है. कोरोना वायरस से पीड़ित मामलों की संख्या देश में भी लगातार बढ़ती जा रही है. विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि , 276 भारतीय विदेशों में कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनमें ईरान में 255, यूएई में 12, इटली में 5 और हांगकांग, कुवैत, रवांडा और श्रीलंका में एक-एक भारतीय शामिल हैं. जबकि भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus) से पीड़ित मरीजों की संख्या 151 है.

LIVE UPDATES-

- राजस्थान में पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है.

- कोरोना वायरस ने मचाया कोहराम, नोएडा में धारा 144 लागू . नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से आदेश जारी.

In view of the emergency situation arising out of threat of #CoronaVirus, and following section 144 of CrPC it is announced that no social, political, cultural, religious, sports, & business gatherings shall be allowed in Gautambudh Nagar district till April 5, 2020. @Uppolice pic.twitter.com/aJTP1GpAEy

— POLICE COMMISSIONERATE NOIDA (@noidapolice) March 18, 2020