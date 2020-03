Corona Virus: महबूबा मुफ्ती ने की मांग- J&K में फिर से शुरू हो 4G नेटवर्क

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में 4G नेटवर्क को फिर से शुरू करने की अपील की है. मुफ्ती ने यह भी कहा कि राज्य में 2G नेटवर्क पूरी तरह से बहाल नहीं हो सका है.

महबूब मुफ्ती ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए. एक ट्वीट में उन्होंने कहा, 'WHO द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है फिर भी जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 4G पर क्रूर प्रतिबंध जारी रखा है. 4G से लोगों को घर से काम करने और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में मदद की होगी. 2G फिर से शुरू होने के बाद राज्य कोई हिंसक प्रतिरोध नहीं हुआ है. '

Coronavirus outbreak has been declared as a pandemic by WHO. Yet J&K admin continues its cruel crippling ban on 4G. It would have helped people to work from home & provided access to crucial information. This despite no incidents of violent protest since 2G was resumed.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) March 13, 2020