कोरोना का 'ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन'... क्या 2021 का डराने वाला दौर लौटने वाला है?

वैक्सीन लेने या संक्रमण होने के बाद खून में एंटीबॉडीज बनती हैं. विज्ञान के अनुसार ये एंटीबॉडीज 4 से 6 महीने के बाद धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. साथ ही वैक्सीन मौजूदा वैरिएंट के हिसाब से बनाई जाती है. कोई नया वैरिएंट इन एंटीबॉडीज के शील्ड को पार कर सकता है. लेकिन इसी के साथ-साथ विज्ञान ये भी कि वैक्सीन की वजह से शरीर में एक लॉन्ग टर्म रिजर्व आर्मी तैयार हो जाती है, जो दशकों तक वायरस से लड़ सकती है. शरीर में मौजूद T-सेल्स और B-सेल्स वायरस को याद रखते हैं. एंटीबॉडीज़ भले ही कम हो जाएं, लेकिन 'टी-सेल इम्युनिटी' कई सालों तक बनी रहती है. जैसे ही नया वैरिएंट शरीर में आता है, ये टी-सेल्स तुरंत एक्टिव होकर वायरस को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती.