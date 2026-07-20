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कोरोना का 'ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन'... क्या 2021 का डराने वाला दौर लौटने वाला है?

कोरोना एक बार फिर पांव पसारता दिख रहा है. ऐसे में सवाल है कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद संक्रमण क्यों फैल रहा है? साइंस की भाषा में इसे 'ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन' कहा जाता है. यानी वैक्सीन का सुरक्षा चक्र पार करके वायरस ने शरीर में प्रवेश कर लिया है. पढ़ें कोरोना पर अलर्ट करने वाली ये खबर.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 20, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:53 PM IST
कोरोना का 'ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन'... क्या 2021 का डराने वाला दौर लौटने वाला है?

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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