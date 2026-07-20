कोरोना का 'ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन'... क्या 2021 का डराने वाला दौर लौटने वाला है?

देश के 8 राज्यों में कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं. बीते एक महीने में कोरोना संक्रमण के बाद चार लोगों की मौत हो गई है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2021 वाला कोरोना का डरावना दौर लौटने वाला है.
2026 में कोरोना के 2021 वाले दौर के लौटने का डर बेवजह नहीं है. ये डर इसीलिए है क्योंकि कोरोना का जो वैरिएंट लोगों को संक्रमित कर रहा है वो 5 साल पुराने जानलेवा वैरिएंट से ही निकला है. कोरोना का ये वैरिएंट क्या है? कितना खतरनाक है? और इससे आपको क्यों सावधान रहने की जरूरत है, ये आपको जानना चाहिए.
इस वक्त केरल में 115 लोग कोरोना से संक्रमित हैं. कर्नाटक में 64, महाराष्ट्र में 43, तमिलनाडु में 39, राजधानी दिल्ली और अंडमान-निकोबार में 18-18 कोरोने के मामले सामने आए हैं. राजस्थान में 12 लोग कोरोना संक्रमित हैं. यूपी के तीन अलग-अलग जिलों में तीन लोग संक्रमित हैं. बिहार के भागलपुर में 65 साल के बुजुर्ग और उनकी बेटी कोरोना संक्रमित हैं. वहीं आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12 मामले सामने आए हैं. चिंता की बात है कि यहां चार लोगों की मौत हो गई है.
इससे भी बड़ी चिंता की बात है कि आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना का वैरिएंट. आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए वैरिएंट की जांच के लिए सैंपल को पुणे के लैब में भेजा गया. जांच के बाद पता चला कि ये 2021 वाले ओमिक्रॉन का ही एक सब वैरिएंट है, जिसका नाम है RF.5.
कोरोना का ओमिक्रॉन वैरिएंट साल 2021 में सामने आया था. साल 2021 में ही कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की जान गई थी. यही वजह है कि एक बार फिर देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद लोगों के मन में पांच साल पुराना डर लौट आया है. लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि क्या एक बार फिर मास्क और ग्लव्स पहनने की नौबत आ जाएगी? क्या एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग वाला दौर लौट आएगा? क्या एक बार फिर लोगों को अपने घरों में कैद होना पड़ेगा?
हाल-फिलहाल में कोरोना संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले रखी थी. ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कोरोना का नया वैरिएंट कोरोना वैक्सीन के सुरक्षा कवच को भी भेद रहा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको एक आंकड़ा जानना चाहिए.
अमेरिका में हुए एक रिसर्च के मुताबिक साल 2022 के अंत तक कोरोना संक्रमण से हुई मौत के मामलों में 68 प्रतिशत वो लोग थे, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ली है. मौत के मामलों में 42 प्रतिशत ही ऐसे थे, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी.
अब सवाल उठता है कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद संक्रमण हो क्यों रहे हैं? साइंस की भाषा में इसे 'ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन' कहा जाता है. यानी वैक्सीन का सुरक्षा चक्र पार करके वायरस ने शरीर में प्रवेश कर लिया है. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वायरस के नए वैरिएंट वैक्सीन द्वारा बने एंटी बॉडीज को पार करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन राहत की बात ये है कि शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज संक्रमण के असर को कम कर देता है, लेकिन दोबारा संक्रमण के बढ़ते आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वैक्सीन का असर कम पड़ता जा रहा है.
वैक्सीन लेने या संक्रमण होने के बाद खून में एंटीबॉडीज बनती हैं. विज्ञान के अनुसार ये एंटीबॉडीज 4 से 6 महीने के बाद धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. साथ ही वैक्सीन मौजूदा वैरिएंट के हिसाब से बनाई जाती है. कोई नया वैरिएंट इन एंटीबॉडीज के शील्ड को पार कर सकता है. लेकिन इसी के साथ-साथ विज्ञान ये भी कि वैक्सीन की वजह से शरीर में एक लॉन्ग टर्म रिजर्व आर्मी तैयार हो जाती है, जो दशकों तक वायरस से लड़ सकती है. शरीर में मौजूद T-सेल्स और B-सेल्स वायरस को याद रखते हैं. एंटीबॉडीज़ भले ही कम हो जाएं, लेकिन 'टी-सेल इम्युनिटी' कई सालों तक बनी रहती है. जैसे ही नया वैरिएंट शरीर में आता है, ये टी-सेल्स तुरंत एक्टिव होकर वायरस को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती.
मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की जो मिनी लहर देश में चली है, उसकी वजह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत क्यों है, अब आपको वो भी जाननी चाहिए.
आंध्र प्रदेश में जिन चार लोगों की मौत हुई, उन सभी को ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, डायबीटीज या हृदय संबंधित बीमारी थी. यानी इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए कोरोना का नया वैरिएंट जानलेवा हो सकता है. कोरोना के नए वैरिएंट से बुजुर्गों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 2020 से 2024 के बीच कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 90 प्रतिशत लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी.
एक आंकड़ा ये भी बताता है कि कोरोना का बूस्टर डोज, नए वैरिएंट से बचाव का एक कारगर हथियार हो सकता है. प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशित वैश्विक अध्ययनों के अनुसार बूस्टर डोज के कवरेज में हर 10% की वृद्धि होने से मृत्यु दर में लगभग 33% की गिरावट दर्ज की गई.
ऐसे में कोरोना के नए वैरिएंट से बचने का एक उपाय बूस्टर डोज भी हो सकता है, लेकिन अभी भी कोरोना से बचाव का सबसे सरल उपाय भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना और पब्लिक प्लेस पर मास्क का प्रयोग करना ही है.