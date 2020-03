Coronavirus: आर्मी ने शुरू किया ऑपरेशन नमस्ते', इस तरह करेगी लोगों की मदद

नई ​दिल्ली: कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है. सेना की ओर से हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया है. इसका ऐलान करते हुए आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा कि सेना ने पूर्व में अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और ऑपरेशन नमस्ते को भी सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा.

Army has successfully come out of all operations in the past, and will successfully execute Operation Namaste as well: Army Chief General MM Naravane on preparations by his force against #COVID19 pic.twitter.com/GnB99XcYrO

— ANI (@ANI) March 27, 2020