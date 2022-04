Coronavirus in Delhi: 3 मार्च के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले मिले

New Case of COVID-19 in Delhi: दिल्‍ली में कोरोना वायरस मामलों का ग्राफ फिर ऊपर जा रहा है. पिछले 24 घंटों में, यानी गुरुवार को 325 नए मामले सामने आए. इससे पहले, इतने ज्‍यादा मामलों का पता 4 मार्च को चला था जब 302 केस दर्ज हुए थे. हालांकि तब का आंकड़ा 47,738 टेस्‍ट्स में से था जबकि बुधवार के 299 मामले मिले. वहीं अब गुरुवार को 325 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं. पिछले 24 घंटों में 224 मरीज ठीक हुए और 13576 लोगों के टेस्ट किए गए. आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण दर 2.39% हो गई है. दिल्ली में कोरोना के कुल 915 एक्टिव मामले हैं.

20 अप्रैल को होगी बैठक

दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुये 20 अप्रैल को होगी DDMA की बैठक होगी. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हालातों को देखते हुए यह बुलाई बैठक है. यह मीटिंग 20 अप्रैल को 11 बजे वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये होगी. दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर यह एक समीक्षा बैठक होने जा रही है. यह भी संभव है कि इस बैठक में एहतियात बरतते हुए कुछ जरूरी कदम उठाने का फैसला लिया जाए.

स्कूलों के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन

गौरतलब है कि दिल्ली के एक निजी स्कूलों में एक छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके बाद क्लास के सभी छात्रों को छुट्टी दी गई. दिल्ली सरकार मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है और स्कूल भी सरकार के साथ रिपोर्ट भी साझा कर रही है.

स्कूलों को मिली हिदायत

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं. दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में स्कूलों को कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई.

ये होंगे नए नियम

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया कि अगर स्कूल में कोई भी कोविड-19 के मामले सामने आते हैं तो तत्काल शिक्षा निदेशालय को सूचित किया जाए. स्कूल में कोरोना के केस आने के दौरान पूरे स्कूल या पूरे विंग को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए.

