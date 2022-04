Coronavirus: नोएडा में पिछले 7 दिन में 44 बच्चे संक्रमित, कोरोना ने बढ़ाई मुश्किल

44 Children Tested Coronavirus Positive In Noida: कोरोना वायरस (Coronavirus) ने लोगों की चिंता को एक बार फिर से बढ़ा दिया है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) में पिछले 7 दिन में 44 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. इस बीच लोगों से सावधानी बरतने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले 7 दिन में 44 बच्चे कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं, जिनमें से 16 बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं. नोएडा में कोरोना के कुल मामले 167 हैं. प्रभावित बच्चों का प्रतिशत 26.3 है.

Noida, Uttar Pradesh | 44 children tested COVID positive in the last 7 days, of which 16 children are below 18 years. Overall cases in Noida 167. Percentage of children affected 26.3%: CMO

