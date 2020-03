Coronavirus Live: मुंबई में कोरोना संक्रमण से एक और मौत, भारत में अब तक 8 लोगों की गई जान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) की चपेट में देश के लगभग सभी राज्य आ गए हैं. मुंबई में कोरोना वायरस से एक और शख्स की मौत हो गई है. 68 वर्षीय मरीज फिलीपींस का नागरिक था. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 89 हो गई है. आज 15 नए मामले सामने आए हैं. कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में महाराष्ट्र देश मे पहले नंबर पर है. इससे पहले बिहार में कोरोना का एक नया मामला सामने आया. यहां कोरोने के मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबकि रविवार देर रात तक देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 396 थी. कोविड-19 से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है. 24 मरीज इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं.

LIVE UPDATES

- मुंबई में कोरोना वायरस से एक और शख्स की मौत हो गई है. 68 वर्षीय मरीज फिलीपींस का नागरिक था. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 89 हो गई है. आज 15 नए मामले सामने आए हैं. कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में महाराष्ट्र देश मे पहले नंबर पर है.

- कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयासों के दौरान जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है उनकी मदद के लिए पंजाब कैडर के सभी IAS अधिकारी मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन के वेतन का योगदान देंगे.

Government of Punjab: To help those whose livelihood is affected as a result of lockdown to curb the spread of #CoronaVirus, all IAS Officers of Punjab Cadre shall contribute one day salary to Chief Minister Relief Fund. pic.twitter.com/axsFPq3hdw

— ANI (@ANI) March 23, 2020