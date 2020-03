कोरोना वायरस LIVE: देश में कोरोना के कुल 258 मामले, 23 लोग इलाज के बाद हुए ठीक

नई दिल्ली: भारत में अब तक कोरोना (Coronavirus) के 258 मरीज सामने आ चुके हैं जिनमें से 39 मरीज विदेशी हैं. भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देशभर में 52 नए मामले सामने आए हैं. हालांकि राहत की खबर ये है कि इस वायरस की चपेट में आने वाले 23 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. जबकि चार लोगों की मौत हो गई है. देश में कोरोना से सबसे ज्‍यादा प्रभावित महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली हैं. आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में 49, केरल में 33 जबकि दिल्ली में 25 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है.

वहीं पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस के 2,75,784 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. इनमें से 11,397 लोगों की मौत हो चुकी है. चीन से महामारी बनकर उभरे इस खतरनाक वायरस ने अब इटली में तबाही मचा रखी है. कोरोना वायरस से मौत के मामले में इटली, चीन से आगे निकल गया है. कोरोना ने इटली में अब तक 4,032 लोगों की जान ले ली है. इस मामले में तीसरा नंबर ईरान का है. वहां अब तक 1,433 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है.

मोहाली में कोरोना के दो मरीज मिले

पंजाब के मोहाली में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. शनिवार को मोहाली में दो नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए है. यहां कोरोना वायरस मरीज के संपर्क में आने पर उसके दोस्त को भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है. अबतक मोहाली के कुल 4 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है.

LIVE UPDATES

विदेश में फंसे भारतीय छात्र और नागरिकों को अपने देश वापस लाने के लिए एयर इंडिया आज यानी शनिवार को 787-ड्रिमलाइनर को रोम के लिए रवाना करेगा. ये विमान कल सुबह यानी रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा.

Air India to mount a 787-Dreamliner to Rome today to evacuate students, other travellers or any Indians stranded there. The flight will return to Delhi tomorrow morning. pic.twitter.com/nfB2BCvt7d — ANI (@ANI) March 21, 2020

महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वायरस के दो नए मरीज मिले हैं. इस बात की पुष्टि पुणे डीएम ने की है. नए मरीजों में से एक मरीज ने हाल ही में आयरलैंड की यात्रा की है जबकि दूसरे मरीज की किसी यात्रा की पुष्टि नहीं हुई है. पुणे में अबतक 23 लोगों में वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है.

Naval K Ram, Dist Magistrate,Pune, Maharashtra: 2 more people have been tested positive for #COVID19 in Pune, taking the total tally of positive cases in Pune to 23. One positive case has travel history to Ireland and the other does not have any recent travel history. (file pic) pic.twitter.com/2SYegg2aqu — ANI (@ANI) March 21, 2020

लोगों से ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है. इस गाइडलाइन में कोरोना वायरस के बचाव के बारे में जानकारी दी गई है.

APPEAL: Please follow ICMR ((Indian Council of Medical Research) guidelines on quarantines - All asymptomatic people who have undertaken international travel and all contacts of laboratory confirmed positive cases should stay in home quarantine for 14 days. #Coronavirus pic.twitter.com/NAUCrrk2s5 — ANI (@ANI) March 20, 2020

जम्मू कश्मीर: प्रशासन ने श्रीनगर में सभी दुकानों को बंद करा दिया है. प्रदेश में कोरोना के चार मामले सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया है.