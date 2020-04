सुरक्षा ही नहीं मनोरंजन भी करती है यहां की पुलिस, कोरोना को लेकर किए मजेदार Tweets

मुंबई: देश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामले में महाराष्‍ट्र (Maharashtra) टॉप पर है. यहां भी सबसे ज्यादा मामले मुंबई (Mumbai) और इसके आस-पास के इलाकों (ठाणे, नवी मुंबई और पुणे) में सामने आए हैं. लेकिन इस संकट के इस दौर में भी एक बात हो जो इस शहर को सकारात्‍मक तौर पर खास बना रही है, वो है यहां की पुलिस (Mumabi Police) का अनोखा अंदाज. मायानगरी की पुलिस फिल्‍मी अंदाज में ही लोगों को कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए जागरूक कर रही है. देखिए, मुंबई पुलिस के ये मजेदार पोस्ट्स-

नेटफ्ल्क्सि के विज्ञापन के जरिए कहा - गो आउट एंड गेट इल? नहीं! स्‍टे होम N चिल!

अब इंस्‍टाग्राम के जरिए दी गई सलाह देखिए - माय होम स्‍टोरी. एन Instant हिट!

अब पबजी वाला तरीका देखिए - PUB?- G Nahin!

टॉम एंड जेरी के एक कैरकेचर के जरिए कहा, वी विल मिस यू जीनी. मतलब टॉम एंड जेरी अब घर में ही रहेंगे और जीनी से नहीं मिलेंगे.

एक वीडियो गेम के वीडियो के जरिए कहा कि हर खिलाड़ी जानता है कि जब वो रेड जोन में आ जाए तो उसका अपने घर में ही रहना सुरक्षित होता है.

एक और ट्वीट में पुलिस ने हच (अब वोडाफोन) के पुराने विज्ञापन की मदद ली, इसमें पग नाम की ब्रीड का पपी अपने घर में बैठा है और कह रहा है You & I, will meet again in this beautiful world. तब तक अपने घर में रहो और सुरक्षित रहो.

You and I-

Will meet again in this beautiful world.

स्‍त्री फिल्‍म के ओ स्‍त्री कल आना की तर्ज पर एक पोस्‍टर बनाया, जिसमें लिखा है - ओ कोरोना कभी मत आना. इस ट्वीट का समर्थन करते हुए स्‍त्री फिल्‍म में अभिनय करने वाली श्रद्धा कपूर ने इसे रीट्वीट भी किया.

दुनिया भर में मशहूर हुई वेब सीरिज मनी हाईस्‍ट को लेकर मुंबई पुलिस ने लोगों को बाहर जाने से बचने का संदेश दिया. इस सीरिज के लीड किरदार प्रोफेसर के एक डॉयलॉग का इस्‍तेमाल किया. सो हाउ अबाउट वी फॅरेग कॉमन सेंस. इसके बाद पुलिस ने लिखा कि जब भी लॉकडाउन के दौरान बिना जरूरत के घर से बाहर निकलने की योजना बनाएं, ये डायलॉग जरूर याद करें.

इसके अलावा भी मुंबई पुलिस ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई फिल्‍मों के डॉयलॉग और पोस्‍टर आदि का इस्‍तेमाल लोगों को जागरूक करने में किया है. सोशल मीडिया पर ये ट्वीट्स काफी पसंद किए गए वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इन्‍हें रीट्वीट कर पुलिस को धन्‍यवाद दिया.