Corona New Variant: मिल गया कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.9.1, है इतना खतरनाक! WHO ने जारी की नई रिपोर्ट

New Variant Of Coronavirus: कोरोना वायरस (Coronavirus) का नया वेरिएंट XBB.1.9.1 मिल गया है. ये वेरिएंट तेजी से फैलने की क्षमता रखता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस पर रिपोर्ट भी जारी की है. नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कोरोना एक महीने में तेजी से बढ़ा है. 6 मार्च से 2 अप्रैल 2023 के बीच यानी तकरीबन 1 महीने में दुनियाभर में 33 लाख नए केस आए और 23 हजार लोगों की मौत हो गई. हालांकि उससे पिछले एक महीने (6 फरवरी से 5 मार्च) की तुलना में कुल मामलों में 28% की कमी और मौतों के मामले में 30% की कमी आई है. लेकिन इस कमी के बावजूद 31% यानी दुनिया के कुल 74 देश ऐसे हैं जहां पिछले एक महीने में मामलों में 20% की बढ़ोतरी हुई है. भारत भी इसमें शामिल है जहां मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

दक्षिण एशिया में भारत में सबसे ज्यादा केस कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया में देखा गया है. यहां से 43 हजार मामले एक महीने में रिपोर्ट किए गए. पिछले महीने की तुलना में 289% की बढ़ोतरी है. औसत के मुताबिक, भारत में प्रति 1 लाख पर 2.5 व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं. WHO के मुताबिक, भारत में एक महीने में 34 हजार 785 नए केस दर्ज हुए हैं. जो पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा हैं. मौतों के मामले में भी यही हाल है. पिछले 1 महीने में औसतन प्रति एक लाख पर 1 व्यक्ति की मौत दर्ज हुई है. एक महीने में भारत ने आधिकारिक रूप से 106 मौत दर्ज की हैं. क्या अस्पताल में भर्ती होने की है जरूरत? हालांकि, राहत की बात ये है कि भारत में कोरोना के शिकार हो रहे मरीजों में से बहुत कम को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है. WHO के डेटा के मुताबिक, यूरोपीय देशों यूक्रेन, फ्रांस और इटली में सबसे ज्यादा लोगों को अस्पताल जाना पड़ रहा है. कोरोना के इन वेरिएंट पर है नजर WHO के मुताबिक, पिछले एक महीने में कोरोना वायरस के कुल 65 हजार 864 अलग-अलग वेरिएंट मिले हैं. फिलहाल WHO की खास नजर (VOI), XBB.1.5 वेरिएंट पर है. इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (Variant of interest) माना गया है. दुनिया में फैल रहे कुल कोरोना केस में से 47% मामलों के पीछे XBB.1.5 ही पाया गया है. ये वेरिएंट 94 देशों में फैला हुआ है. इसके अलावा 7 Variant ऐसे हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है. इनमें BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBF, XBB, XBB.1.16 और XBB.1.9.1 शामिल हैं. मिला कोरोना का तेजी से फैलने वाला नया वेरिएंट इसमें से XBB.1.9.1 नया है जो पकड़ में आया है. ये भी XBB.1.16 की तरह ही तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है. कुल मिलाकर 27 देशों से XBB.1.16 के 1,497 अलग-अलग सीक्वेंस मिले हैं, जबकि 68 देशों में XBB.1.9.1 के 9,644 वेरिएंट मिले हैं यानी ये वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है.