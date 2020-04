कोरोना: पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की नहीं मिली इजाजत, मां गिन रहीं अंतिम सांसें, बेटी ने बयां किया दर्द

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से दुनियाभर में हंगामा मचा हुआ है. हजारों लोग अब तक इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग इस वायरस से पीड़ित हैं.

ऐसे में ट्विटर पर एक लड़की का इमोशनल मैसेज वायरल हो रहा है. इस लड़की की मां को कोरोना है और उसके पिता की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है.

लड़की का नाम सोनम है. सोनम ने 31 मार्च को ट्विटर पर बताया था कि उनके पिता को कोरोना है और उनकी हालत नाजुक है. वह आईसीयू में हैं. इसके बाद इसी दिन सोनम ने एक और ट्वीट में बताया कि मेरी मां को भी कोरोना हो सकता है और वह इस समय इमरजेंसी रूम में हैं. वह (मां) एक नर्स हैं. मेरी मां और पिता दोनों भारत के एक छोटे गांव में पले-बढ़े हैं.

31 मार्च को ही सोनम ने एक और ट्वीट किया और बताया कि उनकी मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं. इसके बाद एक अप्रैल को सोनम ने एक दुखद खबर साझा की.

सोनम ने बताया, '31 मार्च को शाम 7 बजे कोरोना की वजह से पापा की मौत हो गई. मेरी मां को क्वारंटाइन किया गया है और वह कोरोना पॉजिटिव हैं. मेरे पिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं है.'

इसके बाद सोनम ने 2 अप्रैल को बताया कि मेरी मां डरी हुई हैं. उनका तापमान लगातार बढ़ रहा है. वह हमें छोड़कर नहीं जाना चाहतीं. मैं खाना और मोमबत्ती लेने के लिए बाहर जा रही हूं.

इसके बाद 3 अप्रैल को सोनम ने ट्विटर पर बताया कि मेरी मां का तापमान 101 है. मेरे पिता का आज अंतिम संस्कार है. किसी को उनके अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत नहीं है.

Moms temperature is at 101. My father’s funeral is today. Nobody is allowed to attend. Below is a photo my sister posted of my father. Right before he started his travel to America. pic.twitter.com/diqwCDKKG4

— sonam (@sonamhasleft) April 3, 2020