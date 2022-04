Corona Update: कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, नए मामलों में हुई 18% की बढ़ोतरी

Coronavirus Update In India: भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस (Coronavirus) के 1,150 नए मामले सामने आए हैं. कोरोना के नए मामलों में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जो चिंता की बात है. पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 4 लोगों की मौत हो गई.

बता दें कि देश में कोरोना के एक्टिव मामलों (Active Cases) की संख्या बढ़कर 11,558 हो गई है. ये संख्या कोरोना के अब तक आए कुल मामलों का 0.03 प्रतिशत है. हालांकि पिछले 24 घंटे में 954 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हुए, जिससे महामारी की शुरुआत से अब तक रिकवर हुए मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,25,08,788 हो गई है. भारत का रिकवरी रेट 98.76 प्रतिशत हो गया है.

1,150 new COVID19 cases in India today; Active caseload currently at 11,558 pic.twitter.com/mbM95oEZJx

— ANI (@ANI) April 17, 2022