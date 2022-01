Coronavirus से जुड़ी राहत की खबर, सिर्फ एक दिन में 3% घट गई संक्रमण दर

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है लेकिन पिछले 24 घंटे में कोविड-19 (Covid-19) के जितने नए मामले सामने आए हैं, उससे जुड़ी थोड़ी राहत की खबर है. पिछले दिन के मुकाबले आज (मंगलवार को) भारत में करीब 11 हजार कम कोरोना (Corona) के केस रजिस्टर हुए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे में देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के 1 लाख 68 हजार 63 नए केस रजिस्टर हुए हैं और 277 संक्रमितों की इस दौरान वायरस की वजह से मौत हो गई. हालांकि 69 हजार 959 मरीज रिकवर (Recover) भी हुए.

COVID-19 | India reports 1,68,063 fresh cases, 69,959 recoveries & 277 deaths in the last 24 hours

Active case tally reaches 8,21,446. Daily positivity rate (10.64%)

Omicron case tally at 4,461 pic.twitter.com/ikKRh2Xh6G

— ANI (@ANI) January 11, 2022