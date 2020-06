भारत में नवंबर में चरम पर पहुंच सकता है Coronavirus? जान लें दावे का पूरा सच

नई दिल्ली: देश में लगातार कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में कोविड-19 (COVID-19) के मामले नवंबर में चरम पर होंगे. इसके साथ ही उस वक्त देश में अस्पतालों में आईसीयू बेडों और वेंटिलेटर की भी कमी होने का दावा किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये मैसेज-

व्हाट्सऐप से लेकर फेसबुक समेत तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है. जिसकी अंग्रेजी हेडलाइन का हिंदी में अर्थ है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की स्टडी कहती है कि नवंबर में चरम पर होंगे केस. इसके साथ ही खबर में अस्पतालों में बेडों और वेंटिलेटर की कमी होने की भी चेतावनी दी गई है.

जानिए वायरल मैसेज का सच-

पीआईबी की फैक्ट चेक टीम के मुताबिक, कोरोना के नवंबर में चरम पर होने वाली स्टडी ICMR ने नहीं की है. यह खबर भ्रामक है. इसके साथ ही खबर प्रामाणिक जानकारी नहीं देती है.

Claim-As per ICMR, the peak of COVID-19 in India is shifted to mid November when a paucity of ICU beds & ventilators may arise#PIBFactCheck-The news is misleading.The study to which the report is attributed, is not carried out by ICMR & doesn't reflect the authentic information pic.twitter.com/Et7yGVpKhQ

