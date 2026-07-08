/पार्षद ने हॉस्पिटल स्टाफ पर बरसाए थप्पड़, महिला डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा; वीडियो वायरल होने के बाद दी ये सफाई

Viral: मुंबई के पास एक हॉस्पिटल में पार्षद ने महिला डॉक्टर और दूसरे स्टाफ के साथ हाथापाई की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि पार्षद स्टाफ के साथ मारपीट कर रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग गुस्से से लाल हो गए हैं. पूरा मामला ठाणे के डोंबिवली में KDMC हॉस्पिटल का है.
मामले को लेकर कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KDMC) के कमिश्नर अभिनय गोयल ने कहा कि रमेश म्हात्रे नाम के पार्षद के खिलाफ ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर हमला करने के लिए FIR दर्ज की गई है. हमले के बाद, हॉस्पिटल के कर्मचारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.
क्यों हुआ विवाद?
हॉस्पिटल के एक अधिकारी ने कहा कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में बेड न होने को लेकर हुए विवाद के कारण म्हात्रे और उनके समर्थकों ने हमला किया. हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट महिला के परिवार को डॉक्टरों ने बताया कि न्यूबोर्न को NICU फैसिलिटी की जरूरत हो सकती है, लेकिन क्योंकि उनके हॉस्पिटल में ऐसे सभी बेड भरे हुए थे, इसलिए डॉक्टरों ने उनसे उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचने को कहा, जिसपर बात बिगड़ गई.
शिंदे गुट के पार्षद ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, बेड न मिलने की वजह से हुआ आगबबूला, pic.twitter.com/weh0keKuJS
पार्षद ने दी सफाई
CCTV फुटेज में कॉर्पोरेटर और कुछ आदमियों को एक कमरे के अंदर हॉस्पिटल स्टाफ को घूंसे और थप्पड़ मारते हुए देखा जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पार्षद ने कहा जो हाथापाई हुई, उसके लिए मुझे खेद है. मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि मैंने महिला डॉक्टर पर हाथ नहीं उठाया. CCTV फुटेज में जो दिख रहा है, वह कैमरे के एंगल की वजह से वैसा लग सकता है.
मैं उनसे अनौपचारिक रूप से 'तू' कहकर बात करता हूं क्योंकि वह मेरी बेटी जैसी हैं. मुझे उनकी शादीशुदा स्थिति के बारे में भी पता नहीं है. जब हम बात कर रहे थे, तो वह फोन पर बात करती रहीं और हमारी शिकायत नहीं सुन रही थीं, इसलिए मैंने उनके हाथ पर थपथपाया.