/पार्षद ने हॉस्पिटल स्टाफ पर बरसाए थप्पड़, महिला डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा; वीडियो वायरल होने के बाद दी ये सफाई

हॉस्पिटल के एक अधिकारी ने कहा कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में बेड न होने को लेकर हुए विवाद के कारण म्हात्रे और उनके समर्थकों ने हमला किया. हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट महिला के परिवार को डॉक्टरों ने बताया कि न्यूबोर्न को NICU फैसिलिटी की जरूरत हो सकती है, लेकिन क्योंकि उनके हॉस्पिटल में ऐसे सभी बेड भरे हुए थे, इसलिए डॉक्टरों ने उनसे उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचने को कहा, जिसपर बात बिगड़ गई.