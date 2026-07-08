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पार्षद ने हॉस्पिटल स्टाफ पर बरसाए थप्पड़, महिला डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा; वीडियो वायरल होने के बाद दी ये सफाई

Mumbai Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि पार्षद स्टाफ के साथ मारपीट कर रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग गुस्से से लाल हो गए हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:12 PM IST
पार्षद ने हॉस्पिटल स्टाफ पर बरसाए थप्पड़, महिला डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा; वीडियो वायरल होने के बाद दी ये सफाई
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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