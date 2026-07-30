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DNA: भ्रष्टाचार का काला सच, 20 साल में कैसे मजदूर से करोड़पति बना शख्स?

Corruption Cases In India: देश में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आलम ये है कि इसके सहारे मजदूरी करने वाला एक शख्स कुछ ही सालों में करोड़पति बन गया. आखिर देश में खुलेआम कैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. इस काले करतूत को अंजाम देने वाले लोग आसानी से क्यों पकड़ में नहीं आते?

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 30, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:25 PM IST
DNA: भ्रष्टाचार का काला सच, 20 साल में कैसे मजदूर से करोड़पति बना शख्स?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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