/DNA: भ्रष्टाचार का काला सच, 20 साल में कैसे मजदूर से करोड़पति बना शख्स?

टुल्लू मंडल नाम के बालू माफिया के करप्शन का दायरा कितना बड़ा था. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस की इस कार्रवाई पर खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है. इस ट्वीट में शुभेंदु अधिकारी ने लिखा है,' पश्चिम बंगाल में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है. करप्शन से कमाए गए पैसे पर असल में जनता का अधिकार है. जो जनता के पैसे को लूटेगा उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा. हमारे देश में बालू का अवैध खनन कितनी बड़ी समस्या है. वर्ष 2023 से 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, इन 2 सालों के अंदर अवैध खनन से जुड़े तकरीबन 1 लाख 20 हजार मामले दर्ज किए गए हैं. लगभग 52 हजार वाहनों को अवैध खनन के मामलों में जब्त किया गया है. आरोपियों से 3648 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है. अवैध खनन के मामलों में जो माल जब्त किया गया है उसकी अनुमानित लागत तकरीबन 2 हजार करोड़ रुपए है.