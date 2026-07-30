/DNA: भ्रष्टाचार का काला सच, 20 साल में कैसे मजदूर से करोड़पति बना शख्स?

Corruption In India: पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने टुल्लू मंडल नाम के बालू माफिया के ठिकानों पर छापा मारा और छापे में सोने के चमचमाते बिस्किट बरामद हुए. दूसरी छापेमारी झारखंड के धनबाद में हुई है. ED ने एल बी सिंह और अनिल गोयल जैसे कथित कोयला माफिया से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे हैं. धनबाद में मारे गए छापे की स्थिति ये है कि ED के अधिकारी अब तक माफिया की संपत्ति का आकलन ही कर रहे हैं .
जब पश्चिम बंगाल की पुलिस टुल्लू मंडल के सहयोगी मिनार के घर पहुंची तो वहां बेहिसाब कैश बरामद हुआ. पुलिसवालों को नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ गई थी. पुलिसवाले नोट गिन रहे थे और उनकी गड्डियां बनाकर बिस्तर पर रख रहे थे. छापेमारी में पता चला कि टुल्लू मंडल के सहयोगी ने बड़े-बड़े थैलों में ये नकदी छिपाकर रखी थी. घर में मौजूद हर अलमारी में नकदी से भरे थैले रखे गए थे. जब एक अलमारी खोली गई तो पुलिसवालों भी हैरान रह गए. इस अलमारी से सोने के 14 बड़े बिस्किट और 10 छोटे बिस्किट छिपाए गए थे.
पहले दिन की छापेमारी में टुल्लू मंडल की अवैध खनन की गतिविधियों से जुड़ा तकरीबन 28 करोड़ कैश बरामद हो चुका है. टुल्लू मंडल के ठिकाने से जो सोना बरामद हुआ है उसकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ रुपए है.आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया है. आज से दो दशक पहले टुल्लू मंडल दिहाड़ी मजदूर का काम करता था यानी वो दिन का हद से हद 500 रुपए कमाता होगा. अगर मजदूर टुल्लू मंडल की कमाई के लिहाज से हिसाब लगाया जाए, तो उसे 78 करोड़ कमाने में 4 हजार साल लग जाते, लेकिन जब वो भ्रष्टाचार की नाव पर सवार हुआ तो 20 साल में ही करोड़ों का मालिक बन गया. हमारे देश में सभी बैंकों को मिलाकर करीब 1 लाख 65 हजार ब्रांच हैं और हमारे बैंकों के 2 प्रतिशत ब्रांच में भी एक समय पर इतना कैश नहीं होता जितना अकेले टुल्लू मंडल के सहयोगी मिनार मंडल के घर से बरामद हुआ है.
टुल्लू मंडल नाम के बालू माफिया के करप्शन का दायरा कितना बड़ा था. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस की इस कार्रवाई पर खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है. इस ट्वीट में शुभेंदु अधिकारी ने लिखा है,' पश्चिम बंगाल में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है. करप्शन से कमाए गए पैसे पर असल में जनता का अधिकार है. जो जनता के पैसे को लूटेगा उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा. हमारे देश में बालू का अवैध खनन कितनी बड़ी समस्या है. वर्ष 2023 से 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, इन 2 सालों के अंदर अवैध खनन से जुड़े तकरीबन 1 लाख 20 हजार मामले दर्ज किए गए हैं. लगभग 52 हजार वाहनों को अवैध खनन के मामलों में जब्त किया गया है. आरोपियों से 3648 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है. अवैध खनन के मामलों में जो माल जब्त किया गया है उसकी अनुमानित लागत तकरीबन 2 हजार करोड़ रुपए है.
2 हजार करोड़ तो सिर्फ जब्त किए गए माल की वैल्यू है. कितना ऐसा माल होगा जिसकी जब्ती ही नहीं हो पाई होगी. सिर्फ 2 हजार करोड़ रुपए की ही बात करें तो इस राशि से देश में लगभग 500 स्कूल या फिर 4 हजार विलेज क्लीनिक बन सकते हैं और इतना पैसा जा कहां रहा है. करप्शन के कुबेर लोक में. भ्रष्टाचार किस तरह दीमक बनकर समाज और राष्ट्र को खोखला करता है. इसको स्वामी विवेकानंद के एक कथन से समझा जा सकता है. स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भ्रष्टाचार राष्ट्रीय पतन का कारण है. अगर सभी देशवासी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य पूरा करेंगे तभी राष्ट्र की उन्नति होगी और भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकेगा.