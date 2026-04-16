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Yogi Adityanath in Bengal: 'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा...', TMC-कांग्रेस-लेफ्ट पर जमकर बरसे योगी

Bengal News: CM योगी ने कहा, आज बंगाल जिस स्थिति का सामना कर रहा है, वैसी ही स्थिति नौ साल पहले उत्तर प्रदेश में भी थी. वहां अराजकता, डर, दंगे, आपराधिक गिरोह और बेतहाशा भ्रष्टाचार था. विकास के लिए आए फंड को लूट लिया जाता था.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:45 PM IST
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Yogi Adityanath in Bengal: 'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा...', TMC-कांग्रेस-लेफ्ट पर जमकर बरसे योगी

Yogi Adityanath on TMC: बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद से तमाम पार्टियों ने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है. जनता को लुभाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है. इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बंगाल की टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला बोला. CM ने कहा, कांग्रेस, कम्युनिस्टों और TMC ने अपनी तुष्टीकरण की 'नाश नीति' के कारण बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है.

'पहचान खोने की कगार पर बंगाल'

बीजेपी के फायरब्रैंड नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 15 साल में करप्शन, रंगदारी और माफिया राज के कारण बंगाल पहचान खोने की कगार तक पहुंच गया है. बीरभूम जिले के रामपुरहाट में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में एक रैली में सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में अब टीएमसी की जरूरत नहीं रह गई है. 

उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में बंगाल पहचान खोने की कगार तक पहुंच गया है. टेरर, रंगदारी, करप्शन और मफिया राज बंगाल की पहचान बन चुका है. सीएम योगी ने कहा कि आम लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं के बीच डर का माहौल पैदा किया जा रहा है.

'बहन-बेटियां भी सुरक्षित नहीं'

उन्होंने कहा, 'लोग डर के साए में जी रहे हैं. बेटियां और बहनें सुरक्षित नहीं हैं, युवाओं का कोई भविष्य नहीं है. माफिया राजनीतिक शह में फलता-फूलता रहा है. BJP इस माफिया संस्कृति को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है.' बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच तुलना करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि उनके राज्य ने भी बार-बार होने वाले दंगों, अराजकता और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का सामना किया था.

उन्होंने कहा, 'आज बंगाल जिस स्थिति का सामना कर रहा है, वैसी ही स्थिति नौ साल पहले उत्तर प्रदेश में भी थी. वहां अराजकता, डर, दंगे, आपराधिक गिरोह और बेतहाशा भ्रष्टाचार था. विकास के लिए आए फंड को लूट लिया जाता था.' यह दावा करते हुए कि BJP सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आया है, आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल की समस्याओं का एकमात्र समाधान एक 'डबल-इंजन' वाली सरकार है.

'पहले यूपी में भी होते थे दंगे'

उन्होंने कहा, 'नौ साल पहले, उत्तर प्रदेश में हर दूसरे या तीसरे दिन दंगे होते थे. त्योहार शांति से नहीं मनाए जा सकते थे. महिलाएं असुरक्षित थीं, गुंडागर्दी अपने चरम पर थी, और अपराधी-माफिया हर चीज पर अपना नियंत्रण रखते थे. आज, स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है. बंगाल के लिए एकमात्र उपाय एक डबल-इंजन वाली BJP सरकार ही है.'

CM योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पर केंद्र से मिलने वाले फंड में हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से गरीबों और विकास कार्यों के लिए पैसा भेजते हैं, लेकिन TMC के नेता और उनके समर्थक, लोगों तक पहुंचने से पहले ही उस पैसे को लूट लेते हैं.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्यों किया जिक्र?

BJP के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके उनके (मुखर्जी के) सपनों को साकार किया है. CM योगी की ये टिप्पणियां विधानसभा चुनावों से ठीक पहले BJP और तृणमूल कांग्रेस के बीच बढ़ती जुबानी जंग के बीच आई हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार BJP पर अपनी राजनीति थोपने और बंगाल की संस्कृति और पहचान को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगा रही हैं.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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