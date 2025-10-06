Advertisement
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin

One Rupee Coin Cost: बचपन से सिक्कों को खर्च तो आपने बहुत किया होगा, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि 1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:59 PM IST
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin

Cost of Making One Rupee Coin: 1, 2, 5, 10 इन सिक्कों का हम न जानें कितना इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोगों ने तो इन सिक्कों को तोड़ कर, ये कैसे बनते हैं, ये भी जानने की कोशिश की है. लेकिन कभी आपके जिज्ञासु दिमाग में ये आया कि इन सिक्कों को बनाने में कितना खर्च होता है. खासकर सबसे सस्ता 1 रुपये का सिक्का कितने रुपये में बनता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इस बारे में डीटेल में बताएंगे. 

 

1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्च आता है?
आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक रुपये के सिक्के को बनाने में उसके मूल्य से ज्यादा खर्च आता है. 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया था कि 1 रुपये के सिक्के को बनाने में लगभग   1.11 रुपये लगते हैं. वहीं दो रुपये के सिक्के को बनाने में लगभग 1.28 रुपये, पांच रुपये के सिक्का के लिए 3.69 रुपये और 10 रुपये का सिक्का 5.54 रुपये में बनता है. 

कैसे बनते हैं सिक्के?
आपको बता दें, सभी सक्के और एक रुपये के नोट को सरकार बनाती है. एक रुपये के सिक्का को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है. अगर इसकी वजन और साइज की बात की जाए, तो इसका डायमीटर 21.93 मिमी, मोटाई 1.45 मिमी और वेट 3.76 ग्राम होता है. वहीं इन सारे सिक्कों को मुंबई और हैदराबाद में भारतीय सरकारी टकसाल (IGM) में बनाया जाता है. 

 

कौन बनाता है सिक्का?
अगर नोटों की बात की जाए, जो दो रुपये से लेकर 500 रुपये तक के नोट RBI में छपते हैं. आपको बता दें, 2000 के नोट भी पहले RBI में ही छपते थे, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है. 

 

नोट छापने में कितना खर्च आता है?
वहीं अगर इसकी लागत की बात करें, तो 2000 का एक नोट छापने में लगभग 4 रुपये खर्च होते हैं. हालांकि इसके दाम ऊपर-नीचे हो सकते हैं. वहीं 10 रुपये के 1000 नोट के लिए 960 रुपये, 100 रुपये के 1000 नोट के लिए 1770 रुपये, 200 रुपये के 1000 नोट के लिए 2370 रुपये और 500 रुपये के 1000 नोट के लिए 2290 रुपये खर्च होते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

cost of making one rupee coinone rupee coin cost

