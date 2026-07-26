/आंदोलन चलाना आसान, पार्टी चलाना मुश्किल, कहीं BSP और AAP जैसा न हो जाए हस्र? किन वजहों से खामोश हैं CJP के नेता

Will CJP become a political party? सीजेपी ने शनिवार को सरकार के साथ जो समझौता किया. उसमें एक शर्त ये भी थी कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापिस होंगे. साथ ही, भविष्य में आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र या सीजेपी नेताओं के खिलाफ मामले नहीं दर्ज किए जाएंगे. इसका संदेश साफ है कि जो कैडर सीजेपी ने तैयार किया है, वो उसे अपने साथ मजबूती से जोड़कर रखना चाहती है. सीजेपी आगे क्या करेगी और कितनी मजबूती से करेगी. ये सब कुछ इसी कैडर पर निर्भर करता है. जो लोग ​सीजेपी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, जो सड़क पर कॉकरोच जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए निकले, वे चाहते हैं कि सीजेपी एक राजनीतिक पार्टी बने. वहीं कई समर्थक मानते हैं कि सीजेपी को बिना राजनीति में उतरे ऐसे ही आंदोलन चलाने चाहिए.