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आंदोलन चलाना आसान, पार्टी चलाना मुश्किल, कहीं BSP और AAP जैसा न हो जाए हस्र? किन वजहों से खामोश हैं CJP के नेता

Likelihood of CJP becoming a Party? आंदोलन चलाना आसान होता है लेकिन पार्टी चलाना मुश्किल. यह बात तो सभी जानते हैं. BSP और AAP भी आंदोलन से निकली ऐसी ही पार्टियां थीं, लेकिन आज इनका जो हस्र हो रहा है, उसे हर कोई अच्छे से देख सकता है. क्या यही वे वजहें हैं, जिसके चलते पार्टी गठन के मुद्दे पर CJP के नेता खामोश हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 26, 2026, 01:23 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:23 AM IST
आंदोलन चलाना आसान, पार्टी चलाना मुश्किल, कहीं BSP और AAP जैसा न हो जाए हस्र? किन वजहों से खामोश हैं CJP के नेता

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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