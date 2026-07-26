/आंदोलन चलाना आसान, पार्टी चलाना मुश्किल, कहीं BSP और AAP जैसा न हो जाए हस्र? किन वजहों से खामोश हैं CJP के नेता

Will CJP become a political party? सीजेपी ने शनिवार को सरकार के साथ जो समझौता किया. उसमें एक शर्त ये भी थी कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापिस होंगे. साथ ही, भविष्य में आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र या सीजेपी नेताओं के खिलाफ मामले नहीं दर्ज किए जाएंगे. इसका संदेश साफ है कि जो कैडर सीजेपी ने तैयार किया है, वो उसे अपने साथ मजबूती से जोड़कर रखना चाहती है. सीजेपी आगे क्या करेगी और कितनी मजबूती से करेगी. ये सब कुछ इसी कैडर पर निर्भर करता है. जो लोग सीजेपी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, जो सड़क पर कॉकरोच जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए निकले, वे चाहते हैं कि सीजेपी एक राजनीतिक पार्टी बने. वहीं कई समर्थक मानते हैं कि सीजेपी को बिना राजनीति में उतरे ऐसे ही आंदोलन चलाने चाहिए.
दूसरी तरफ सीजेपी के नेता भी कह चुके हैं. वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं . जहां पर युवा बेझिझक अपनी बात रख सकें. जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन के दौरान मौजूद रहे. उन्होंने सीजेपी को सफल होते देखा है. इसीलिए उनको सीजेपी से उम्मीदें हैं. लेकिन एक राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला सीजेपी बहुत सोच समझकर लेने वाली है.
राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है. इसे समझने के लिए आपको देश में आंदोलनों से निकली पार्टियों के इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए. जेपी आंदोलन से जनता पार्टी का गठन हुआ. इस पार्टी ने 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को हराकर केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन अंदरूनी मतभेदों के कारण कुछ ही वर्षों में टूट गई. बाद में इससे कई अन्य दल निकले. जो आज अलग अलग राजनीति कर रहे हैं.
झारखंड अलग राज्य आंदोलन से झारखंड मुक्ति मोर्चा उभरी. आंदोलन सफल होने के बाद वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बना और JMM आज भी राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, जो कई बार सरकार बना चुकी है.
असम में अवैध घुसपैठ के विरोध से असम गण परिषद का जन्म हुआ. पार्टी ने 1985 में सरकार बनाई, लेकिन समय के साथ उसका जनाधार कमजोर होता गया और आज वह बीजेपी की सहयोगी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सक्रिय है.
दलित-बहुजन आंदोलन, जिसे कांशीराम ने आगे बढ़ाया, उससे बहुजन समाज पार्टी बनी. BSP ने उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार बनाई और 2007 में पूर्ण बहुमत भी हासिल किया, लेकिन बाद के वर्षों में उसका जनाधार लगातार घटता गया और आज उसका प्रभाव पहले की तुलना में काफी कम हो गया है.
तेलंगाना राज्य आंदोलन से तेलंगाना राष्ट्र समिति बनी, जिसका नाम बाद में भारत राष्ट्र समिति यानी BRS रखा गया. आंदोलन की सफलता के बाद 2014 में तेलंगाना राज्य बना और पार्टी कई वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गई . और राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की उसकी कोशिश भी सफल नहीं हो सकी.
अन्ना आंदोलन में शामिल इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ. पार्टी ने दिल्ली में तीन बार सरकार बनाई और पंजाब में भी सत्ता हासिल की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित विस्तार नहीं कर सकी और उसका प्रभाव मुख्य रूप से कुछ राज्यों तक ही सीमित है.