आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा, कश्मीर में मचा हड़कंप

CIK Major action in Kashmir: कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है. मंगलवार को सुबह-सुबह काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) की टीमों ने घाटी के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की. यह सब एक पुराने मामले की जांच के सिलसिले में हुआ, जिसमें लोग ऑनलाइन आतंकवाद की तारीफ करते हैं और युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करने की कोशिश करते हैं.

छापेमारी कहां-कहां हुई?

CIK ने सात जिलों में कुल 12 जगहों पर रेड मारी. ये जिले हैं - पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा. पुलिस और CRPF की टीमों ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया. सुबह तड़के शुरू हुई ये कार्रवाई काफी देर तक चली. अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ कानूनी तरीके से किया गया, सर्च वारंट लेकर.

मामला क्या है?

यह कार्रवाई FIR नंबर 03/2023 से जुड़ी है, जो CIK पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153-A (समुदायों में नफरत फैलाना) और 505 (सार्वजनिक शरारत), साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13 और 18 लगी हैं. सोर्स के मुताबिक, मामला आतंकवाद से जुड़े अपराधों का है. खासकर सोशल मीडिया पर आतंकी विचारधारा का प्रचार करना, जिससे युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जाए और उन्हें आतंकी रैंकों में भर्ती किया जाए. पुलिस का कहना है कि ऐसे लोग ऑनलाइन आतंकवाद की महिमा गाते हैं, जो घाटी में शांति के लिए खतरा हैं.

क्यों जरूरी है ये कार्रवाई?

आजकल सोशल मीडिया पर आतंकी प्रचार बहुत तेजी से फैल रहा है. पाकिस्तान से संचालित हैंडलर युवाओं को बहकाते हैं. पुलिस की ये रेड ऐसे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश है. इससे पहले भी CIK ने कई बार ऐसे ऑपरेशन किए हैं, जिससे आतंकवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं. अधिकारियों ने कहा कि और जानकारी जल्द आएगी, क्योंकि जांच चल रही है.कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार मेहनत कर रही है. ऐसे छापों से संदेश साफ है कि आतंक का समर्थन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. घाटी के लोग भी चाहते हैं कि अमन कायम रहे और विकास हो. ये कार्रवाई उसी दिशा में एक कदम है.