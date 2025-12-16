Advertisement
trendingNow13042638
Hindi Newsदेशआतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा, कश्मीर में मचा हड़कंप

आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा, कश्मीर में मचा हड़कंप

CIK raids 7 districts spreading terror online: जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने घाटी के सात जिलों में 12 जगहों पर तड़के छापे मारे हैं. ये ऑनलाइन आतंकवाद महिमामंडन और भर्ती के 2023 के पुराने मामले में हुई कार्रवाई है. पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा शामिल हैं.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: krishna pandey |Last Updated: Dec 16, 2025, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा, कश्मीर में मचा हड़कंप

CIK Major action in Kashmir: कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है. मंगलवार को सुबह-सुबह काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) की टीमों ने घाटी के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की. यह सब एक पुराने मामले की जांच के सिलसिले में हुआ, जिसमें लोग ऑनलाइन आतंकवाद की तारीफ करते हैं और युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करने की कोशिश करते हैं.

छापेमारी कहां-कहां हुई?
CIK ने सात जिलों में कुल 12 जगहों पर रेड मारी. ये जिले हैं - पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा. पुलिस और CRPF की टीमों ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया. सुबह तड़के शुरू हुई ये कार्रवाई काफी देर तक चली. अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ कानूनी तरीके से किया गया, सर्च वारंट लेकर.

मामला क्या है?
यह कार्रवाई FIR नंबर 03/2023 से जुड़ी है, जो CIK पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153-A (समुदायों में नफरत फैलाना) और 505 (सार्वजनिक शरारत), साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13 और 18 लगी हैं. सोर्स के मुताबिक, मामला आतंकवाद से जुड़े अपराधों का है. खासकर सोशल मीडिया पर आतंकी विचारधारा का प्रचार करना, जिससे युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जाए और उन्हें आतंकी रैंकों में भर्ती किया जाए. पुलिस का कहना है कि ऐसे लोग ऑनलाइन आतंकवाद की महिमा गाते हैं, जो घाटी में शांति के लिए खतरा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों जरूरी है ये कार्रवाई?
आजकल सोशल मीडिया पर आतंकी प्रचार बहुत तेजी से फैल रहा है. पाकिस्तान से संचालित हैंडलर युवाओं को बहकाते हैं. पुलिस की ये रेड ऐसे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश है. इससे पहले भी CIK ने कई बार ऐसे ऑपरेशन किए हैं, जिससे आतंकवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं. अधिकारियों ने कहा कि और जानकारी जल्द आएगी, क्योंकि जांच चल रही है.कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार मेहनत कर रही है. ऐसे छापों से संदेश साफ है कि आतंक का समर्थन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. घाटी के लोग भी चाहते हैं कि अमन कायम रहे और विकास हो. ये कार्रवाई उसी दिशा में एक कदम है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Terror

Trending news

आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल