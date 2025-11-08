जम्मू-कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में अब तक क्या निकला

Jammu Kashmir news: केंद्र शाषित जम्मू-कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK), जेल अधिकारियों के साथ मिलकर आतंकवाद से जुड़े मामलों की चल रही जांच के तहत पूरे कश्मीर के जेलों में एक साथ बड़ी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इस औचक छापेमारी का मकसद किसी भी तरह के आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करना है. इस मुहिम में आतंकवादियों के सहयोगियों (ओवरग्राउंड वर्कर्स) की पहचान करने के साथ-साथ, जेल परिसरों में संचार उपकरणों के दुरुपयोग को रोकने के साथ सीमा पार स्थित आतंकवादी आकाओं के साथ संभावित संबंधों की पहचान करना है.

जेल से कैसे बुनी जा रही भारत विरोधी साजिश?

CIA इस बात की जांच भी कर रहा है कि ये लोग कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे संवाद करते हैं और आखिरकार सीमापार से कैसे निर्देश प्राप्त करते हैं. इस कड़ी में जम्मू-कश्मीर की दो जेलों, श्रीनगर की सेंट्रल जेल और कुपवाड़ा की जिला जेल में तलाशी अभियान चलाया गया. सीआईके को डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी कहां से मिली? सीआईके उस सुरक्षा उल्लंघन की सक्रिय रूप से जांच कर रहा है जिसके कारण इन संचार उपकरणों को जेल के अंदर तस्करी करके लाया गया, और इस कृत्य में शामिल सूत्रधारों या सहयोगियों की भी जांच की जाएगी.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

नेक्स्ट लेवल पर जा रही जांच

ये जेल तलाशी सीआईके, एनआईए और एसआईए सहित कई एजेंसियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी तंत्र और समर्थन ढांचों के खिलाफ व्यापक और निरंतर कार्रवाई का हिस्सा हैं. इससे पहले पिछले महीने सीआईके के अभियानों ने अनंतनाग और राजौरी की जिला जेलों की भी तलाशी ली थी.

ये भी पढ़ें- बन गई वो 'बस' जो 18 घंटे में पहुंचा देगी इस छोर से उस छोर, सबसे लंबी नॉन-स्टॉप फ्लाइट में 2 बार दिखेगा सनराइज; खूबियां और भी हैं