जम्मू-कश्मीर में CIK के बड़ी कार्रवाई , टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Hindi Newsदेश

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने कश्मीर के 7 जिलों में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. इससे पहले जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में शनिवार सुबह हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया जबकि तीन से चार आतंकवादी मुठभेड़ में फंस गए थे.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:03 AM IST
ANI
ANI

Counter Intelligence Kashmir: जम्मू-कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने कश्मीर के 7 जिलों (श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा और शोपियां) में 8 स्थानों पर तलाशी ली. काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के अधिकारियों ने बताया कि यह तलाशी एक आतंकी अपराध मामले में अदालत से प्राप्त तलाशी वारंट के कारण ली जा रही है. 

 

 

बता दें, सीआईके कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है, जिसमें स्लीपर सेल, भर्ती मॉड्यूल और रसद आपूर्ति श्रृंखलाएं शामिल हैं. यह इकाई आतंकवादी समूहों और उनके वित्तपोषण स्रोतों को ध्वस्त करने के लिए विशिष्ट आतंकवादी-अपराध मामलों की जांच करती है. इसमें सीमा पार से संचालित मॉड्यूल की जांच शामिल हो सकती है, जैसा कि हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े एक मामले में हुआ था.

CIK  एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन का करती है प्रयोग

सीआईके के जांचकर्ता एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन के उपयोग की निगरानी और ट्रैकिंग करते हैं, जिनका उपयोग अक्सर आतंकवादियों और सीमा पार स्थित उनके आकाओं द्वारा किया जाता है. एक खुफिया इकाई के रूप में, सीआईके आतंकवादी गतिविधियों, तोड़फोड़, जासूसी और सीमा पार गतिविधियों से संबंधित जानकारी एकत्र करता है. सीआईके की टीमें आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े सबूत जब्त करने के लिए कई जगहों पर ख़ुफ़िया जानकारी के आधार पर छापे और तलाशी लेती हैं. सीआईके ख़ुफ़िया जानकारी पर कार्रवाई करने के लिए भारतीय सेना जैसी अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वित अभियान चलाती है.

आज की छापेमारी के अलावा, जुलाई 2025 में सीआईके ने गंदेरबल, बडगाम, पुलवामा और श्रीनगर जिलों में 10 जगहों पर तलाशी ली थी. यह अभियान सीमा पार से सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद संगठन के एक कमांडर से जुड़े एक आतंकवादी भर्ती मॉड्यूल पर केंद्रित था. मई 2025 में, सीआईके ने जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में सीमा पार के आकाओं से संवाद करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों से जुड़े एक मामले के सिलसिले में छापे मारे थे.

