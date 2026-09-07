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वामपंथी सोच को जवाब देने की तैयारी, सीएम सुवेंदु अधिकारी निकालेंगे 'गेरुआ सम्मान यात्रा', लोगों से शामिल होने की अपील

Suvendu Adhikari Latest News: पश्चिम बंगाल की राजनीति से वामपंथी सोच को खत्म करने के लिए बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है. सीएम सुवेंदु अधिकारी इसके लिए 'गेरुआ सम्मान यात्रा' निकालने जा रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 07, 2026, 03:49 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:49 AM IST
वामपंथी सोच को जवाब देने की तैयारी, सीएम सुवेंदु अधिकारी निकालेंगे 'गेरुआ सम्मान यात्रा', लोगों से शामिल होने की अपील

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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