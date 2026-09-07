वामपंथी सोच को जवाब देने की तैयारी, सीएम सुवेंदु अधिकारी निकालेंगे 'गेरुआ सम्मान यात्रा', लोगों से शामिल होने की अपील

Suvendu Adhikari 'Gerua Samman Yatra' News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 9 सितंबर को कोलकाता में 'गेरुआ सम्मान यात्रा' का नेतृत्व करेंगे. इस यात्रा का उद्देश्य भगवा (गेरुआ) रंग के सम्मान और उसके महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना होगा. रविवार को सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट के अनुसार, यह यात्रा दोपहर 3 बजे गोलपार्क से शुरू होकर जादवपुर तक जाएगी. भाजपा ने राज्यभर के लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है.