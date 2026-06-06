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दुनिया के इन देशों का 'अंगरक्षक' है भारत! चीन की दादागिरी के बीच नई दिल्ली संभालती है सुरक्षा

Indian Army: ग्लोबल डिप्लोमेसी और मिलिट्री के अखाड़े में भारत इस वक्त सुपरहीरो वाले रोल में है. आज भारत सिर्फ अपनी सरहदों पर ही पहरा नहीं दे रहा, बल्कि दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे देश हैं जिनकी सुरक्षा की गारंटी सीधे नई दिल्ली से तय होती है. आधुनिक हथियारों की सप्लाई, घातक सैन्य ट्रेनिंग से लेकर दुश्मनों की पल-पल की खुफिया जानकारी देने तक, भारत अपने पड़ोसियों के लिए एक अभेद्य लोहे की दीवार बन चुका है. आइए देखते हैं कि कैसे भारत अपने मित्र देशों की सुरक्षा को संभाल रहा है और चीन की नींद उड़ा रहा है...

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 06, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:41 AM IST
दुनिया के इन देशों का 'अंगरक्षक' है भारत! चीन की दादागिरी के बीच नई दिल्ली संभालती है सुरक्षा
Image Credit: Geo Politics

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