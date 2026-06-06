दुनिया के इन देशों का 'अंगरक्षक' है भारत! चीन की दादागिरी के बीच नई दिल्ली संभालती है सुरक्षा

हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी और 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) की नीति को ध्वस्त करने के लिए भारत ने अपने समुद्री पड़ोसियों की सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाया है. भारत इस क्षेत्र में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' (Net Security Provider) की भूमिका में है. भारत, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को समुद्री सुरक्षा, एंटी-पायरेसी (समुद्री डकैती रोकने) और डोर्नियर विमानों के जरिए हवाई निगरानी में हरसंभव सहायता देता है. राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद रणनीतिक मोर्चे पर भारत की भूमिका यहां अडिग है. इसके अलावा भारत ने सेशेल्स और मॉरीशस जैसे द्वीपीय देशों के तटीय रडार सिस्टम को मजबूत किया है और इनके विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत और सर्विलांस विमान तैनात किए हैं. हथियारों की आधुनिक खेप से लेकर पल-पल की इंटेलिजेंस शेयरिंग तक, भारत इन देशों को चीनी प्रभाव से बचाने और हिंद महासागर को सुरक्षित रखने में सबसे मजबूत स्तंभ साबित हो रहा है.