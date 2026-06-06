दुनिया के इन देशों का 'अंगरक्षक' है भारत! चीन की दादागिरी के बीच नई दिल्ली संभालती है सुरक्षा

Indian Ocean: वैश्विक कूटनीति और रक्षा के मोर्चे पर भारत का कद लगातार बुलंद हो रहा है. आज भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीधे या परोक्ष रूप से नई दिल्ली के कंधों पर है. हथियारों की सप्लाई, सैन्य ट्रेनिंग से लेकर खुफिया इनपुट्स (इंटेलिजेंस) साझा करने तक, भारत अपने पड़ोसी और रणनीतिक मित्र देशों के लिए एक अभेद्य 'सुरक्षा कवच' बन चुका है. आइए जानते हैं कि वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर भारत किन देशों की सुरक्षा की कमान संभाल रहा है...
भारत के सबसे भरोसेमंद और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ोसियों में से एक भूटान है. भूटान की अपनी कोई वायु सेना नहीं है और उसकी थल सेना भी बेहद सीमित है. ऐसे में भारत और भूटान के बीच संधि के तहत भूटानी सरजमीं की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारतीय सेना (Indian Army) निभाती है. चाहे वह हथियारों की आपूर्ति हो, भूटानी सैनिकों की आधुनिक ट्रेनिंग हो या फिर सीमा सुरक्षा, भारतीय सेना हमेशा अग्रिम मोर्चे पर तैनात रहती है. साल 2017 का डोकलाम विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब चीनी सेना (PLA) ने भूटानी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी, तब भारतीय जवानों ने सामने आकर बीजिंग के आक्रामक इरादों को नाकाम कर दिया था.
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी और 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) की नीति को ध्वस्त करने के लिए भारत ने अपने समुद्री पड़ोसियों की सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाया है. भारत इस क्षेत्र में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' (Net Security Provider) की भूमिका में है. भारत, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को समुद्री सुरक्षा, एंटी-पायरेसी (समुद्री डकैती रोकने) और डोर्नियर विमानों के जरिए हवाई निगरानी में हरसंभव सहायता देता है. राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद रणनीतिक मोर्चे पर भारत की भूमिका यहां अडिग है. इसके अलावा भारत ने सेशेल्स और मॉरीशस जैसे द्वीपीय देशों के तटीय रडार सिस्टम को मजबूत किया है और इनके विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत और सर्विलांस विमान तैनात किए हैं. हथियारों की आधुनिक खेप से लेकर पल-पल की इंटेलिजेंस शेयरिंग तक, भारत इन देशों को चीनी प्रभाव से बचाने और हिंद महासागर को सुरक्षित रखने में सबसे मजबूत स्तंभ साबित हो रहा है.