DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर किया विरोध

देश के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की रचना को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने 31 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच राज्य के सभी स्कूलों में ‘वंदे मातरम’ के सामूहिक गायन का आदेश दिया है. इस दौरान स्कूलों में वंदे मातरम के इतिहास को दिखाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. राष्ट्रगीत के गायन और सम्मान से भला किसको परेशानी हो सकती है. किसी सामान्य भारतीय को तो परेशानी नहीं हो सकती है. लेकिन भारत के कट्टरपंथी गैंग को हर राष्ट्रवादी विरासत से परेशानी है. सुनिए कैसे राष्ट्र गीत के विरोध के लिए धर्मिक विश्वास की ओट ली जा रही है.

वंदेमारत की रचना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये गीत राष्ट्रीय नारा बन गया था. 1905 में बंग-भंग के विरोध में शुरू हुए आंदोलन में वंदेमातरम को जयघोष बनाया गया था. स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रजों के विरोध में वंदेमातरम का गायन होता था. राष्ट्रभावना जागृत करनेवाले इस गीत से अंग्रेज इतने नाराज हुए की उन्होंने वंदेमातरम के गायन को राजद्रोह माना और इसे बैन कर दिया. गांधीजी ने वंदेमातरम को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना था. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वंदेमातरम को आजाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गान बनाया. 1947 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया

विरोधियों के निशाने पर आए अबू आजमी

सोचिए अबू आजमी जैसे लोगों ने कैसी धार्मिक शिक्षा ली है जो देशप्रेम के गीत को धार्मिक विश्वास में बाधा मानते हैं. इसलिए अबू आजमी आज विरोधियों के निशाने पर भी हैं. ये तो देशद्रोह जैसा काम करना हो गया, अगर ये लोग वंदे मातरम नहीं गाते है तो अगर भारत में रहना है, तो वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा. यह हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं, बल्कि देशभक्ति का मामला है. सोचिए, भारत में रहकर वंदे भारत बोलना भी कुछ लोगों को कबूल नहीं है.

कट्टरपंथियों के दिमाग में वायरस की तरह घूमता है हिन्दूफोबिया

खैर, एक शब्द है हिंदूफोबिया. ये वो शब्द है जो वायरस की तरह कट्टरपंथियों के दिमाग़ में घूमता है. ये कट्टरपंथी चाहे दिल्ली में हों या फिर अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले हों. ये चाहें नेता हों. प्रोफेसर हों या फिर छात्र ही क्यों ना हों. इन कट्टरपंथियों के अंदर हिंदूफोबिया का वायरस इतनी मात्रा में है कि मौका मिलते ही ये असर दिखाने लगता है. न्यू जर्सी के एक विश्वविद्यालय में हिंदूफोबिया से ग्रस्त कट्टरपंथियों ने घृणा फैलाने की साज़िश की. यहां हिंदुओं से नफरत वाला सेमिनार हुआ. सनातनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने वाले इस सेमिनार में हिदूफोबिया से पीड़ित कट्टरपंथियों की टोली ने व्याख्यान दिया. आज हम हिंदूफोबिया वायरस से संक्रमित इन्हीं कट्टरपंथियों का वैचारिक इलाज करेंगे.

अमेरिका में सनातन विरोधी सेमीनार

अमेरिका के रटगर्स यूनिवर्सिटी में 27 अक्टूबर को एक सेमिनार हुआ. सेमिनार का विषय था हिन्दुत्व इन अमेरिका समानता और धार्मिक बहुलवाद के लिए खतरा. विषय सुनकर ही समझा जा सकता है कि इस सेमिनार में कैसे लोग शामिल हुए थे. साफ है सेमीनार का उद्देश्य सनातन के खिलाफ नफरती दुष्प्रचार और हिन्दूफोबिया वाले एजेंडे का विस्तार करना था. सेमिनार में हिन्दुत्व को अमेरिकी समाज में मुसलमानों, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बताया गया.

हिन्दूफोबिया और सनातन से नफरत

मित्रों हिन्दूफोबिया और सनातन से नफरत वाली इस सोच को समझने के लिए हम आपको इस प्रोग्राम का पोस्टर दिखाते हैं. इस पोस्टर को गौर से देखिएगा. इसमें बाई तरफ भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा है. ऊपर पीएम मोदी की तस्वीर लगी है. पोस्टर में एक बड़ा बुलडोजर दिख रहा है...उसपर योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है. ये पोस्टर ही बताता है कि इस सेमिनार में शामिल लोगों की सोच क्या होगी. क्यों उन्हें सनातन से नफरत है. और हां यहां ये भी गौर किजिएगा कि कार्यक्रम का संचालन सहर अजीज कर रही थीं. आपके लिए हम फिर दोहरा देते हैं कि कार्यक्रम का संचालन सहर अजीज कर रहीं थी

सनातन और हिन्दुत्व के बहाने भारत के लोकतंत्र पर निशाना

ये सेमिनार उस साजिश का एक चैप्टर था जो सनातन और हिन्दुत्व के बहाने भारत के लोकतंत्र को निशाना बनाती है, उसे बदनाम करती है. अब आपको सनातन विरोधी सोच वाले के पाखंड की जानकारी थोड़ा विस्तार से देते हैं. आमतौर पर किसी भी सेमिनार विषय से जुड़े सभी पक्षों को बोलने का मौका दिया जाता है. लेकिन हिंदूफोबिया के शिकार इन कथित प्रोग्रेसिव विद्वानों ने सेमिनार में किसी भी हिंदू को बोलने का मौका नहीं दिया. हिन्दुत्व पर हुए सेमिनार में कोई हिंदू नहीं था.

अमेरिकी सांसदों ने सनातन धर्म का किया था विरोध

आपको जानकर और हैरानी होगी की कार्यक्रम से पहले अमेरिका के चार सांसदों स्टैनफोर्ड बिशप, सुहास सुब्रमण्यम, रिच मैककॉर्मिक और श्री थानेदार ने पत्र लिखकर कार्यक्रम नहीं कराने की अपील की थी. 10 हजार से ज्यादा लोगों ने रटगर्स यूनिवर्सिटी को ईमेल भेजकर कार्यक्रम का विरोध किया था. लेकिन सनातन विरोधी नफरती सोच से संक्रमित रटगर्स यूनिवर्सिटी के कर्ताधर्ताओं ने विरोध की आवाज को अनसुना कर दिया.ये वैचारिक कट्टरपंथ है जो विरोध की आवाज भी नहीं सुनता. और विडंबना ये कि ये वैचारिक कट्टरपंथी हर विरोध को मंच देनेवाले हिन्दुत्व को खतरा बता रहे थे.

अमेरिका में भी हिन्दुओं के खिलाफ हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ीं

मित्रों ऐसे ही सभा-सेमिनार और हिंदू विरोधी दुष्प्रचार से अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं. क्योंकि ये वैचारिक कट्टरपंथी हिंसा करनेवाले धार्मिक कट्टरपंथियों को खाद-पानी मुहैया कराते हैं. ये वैचारिक कट्टरपंथी खुद हिंसा नहीं करते लेकिन दूसरों को हिंसा के लिए उकसाते हैं. हिंदूफोबिया वाले विषाणु से संक्रमित इन नफरती लोगों के प्रोपेगेंडा के कारण - 2024 में अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम के 40 से ज्यादा केस दर्ज किए गए. 2025 के पहले 9 महीने में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं

न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में मंदिरों को बनाया गया निशाना

न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया. दिसंबर 2023 से अब तक 7 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई. हिंदूफोबिया के शिकार लोगों के ऐसे कार्यक्रम अमेरिका में रहनेवाले हिंदुओं के लिए कितना बड़ा खतरा है इसे ऐसे समझ सकते है कि सितंबर 2021 में हुए डिस्मैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कांफ्रेंस के बाद अमेरिका में 2022 में हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम 150 प्रतिशत बढ़ गया था.

