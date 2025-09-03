गलतफहमी से दर्ज करवा दी थी शिकायत... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी, महिला का चौंकाने वाला दावा

Kolkata Rape Case: गलतफहमी की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई है. परिवार में या फिर किसी रिश्ते में जब गलतफहमी बीच में आ जाती है तो काफी नुकसान होता है. कोलकाता में इसी गलतफहमी की वजह से एक युवक पर रेप का आरोप लग गया और इस आरोप में उसने 51 दिन जेल में बिताए, बाद में शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि उसने किसी गलतफहमी की वजह से शिकायत दर्ज कराया था. हालांकि अब कोर्ट ने उस युवक को बरी कर दिया है. जानें पूरा मामला.

क्या है मामला

रिपोर्ट के मुताबिक यपुवक को 24 नवंबर 2020 को रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद उसने 51 दिन जेल में बिताया, हालांकि इसके बाद उसने जमानत मिल गई थी. महिला ने शिकायत करते हुए कहा था कि वह साल 2017 में उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी और उसने शादी का वादा किया था और दोनों के बीच एक होटल में शारीरिक संबंध बन गए थे, हालांकि शारीरिक संबंध बनने के बाद उस युवक ने शादी से इनकार कर दिया और होटल से भाग गया.

महिला ने किया दावा

इसके बाद महिला की शिकायत के आधार पर 25 नवंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और 14 जनवरी, 2021 को अदालत द्वारा जमानत मिलने तक वह जेल में रहा, इस दौरान वह खुद को निर्दोष बता रहा था, अब सुनवाई के दौरान महिला ने कहा कि गलतफहमी के कारण उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उसे इस शिकायत के बारे में कुछ याद नहीं है. उसने ये भी कहा कि उसकी शिकायत किसी दोस्त ने लिखी थी और उससे हस्ताक्षर करवा लिया था.

कोर्ट ने किया बरी

मामले को लेकर बीते 28 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष बलात्कार (आईपीसी धारा 376) और धोखाधड़ी (धारा 417) के आरोप साबित करने में विफल रहा. साथ ही साक्ष्यों से ये पता चलता है कि दोनों में शारीरिक संबंध सहमति से बने थे. महिला के अन्य गवाहों ने भी आरोपों की पुष्टि नहीं की ऐसे में अदालत ने उसे दोषी नहीं करार देते हुए बरी कर दिया.