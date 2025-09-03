गलतफहमी से दर्ज करवा दी थी शिकायत... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी, महिला का चौंकाने वाला दावा
Advertisement
trendingNow12907594
Hindi Newsदेश

गलतफहमी से दर्ज करवा दी थी शिकायत... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी, महिला का चौंकाने वाला दावा

Kolkata News: कोलकाता में एक महिला ने कई साल पहले एक युवक पर रेप का मामला दर्ज कराया था. जिसके आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया था. अब महिला ने दावा करते हुए कहा कि उसने ये शिकायत गलतफहमी से दर्ज करवा दी थी. मामले में कोर्ट मे युवक को बरी कर दिया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 03, 2025, 06:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गलतफहमी से दर्ज करवा दी थी शिकायत... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी, महिला का चौंकाने वाला दावा

Kolkata Rape Case: गलतफहमी की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई है. परिवार में या फिर किसी रिश्ते में जब गलतफहमी बीच में आ जाती है तो काफी नुकसान होता है. कोलकाता में इसी गलतफहमी की वजह से एक युवक पर रेप का आरोप लग गया और इस आरोप में उसने 51 दिन जेल में बिताए, बाद में शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि उसने किसी गलतफहमी की वजह से शिकायत दर्ज कराया था. हालांकि अब कोर्ट ने उस युवक को बरी कर दिया है. जानें पूरा मामला.

क्या है मामला
रिपोर्ट के मुताबिक यपुवक को 24 नवंबर 2020 को रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद उसने 51 दिन जेल में बिताया, हालांकि इसके बाद उसने जमानत मिल गई थी. महिला ने शिकायत करते हुए कहा था कि वह साल 2017 में उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी और उसने शादी का वादा किया था और दोनों के बीच एक होटल में शारीरिक संबंध बन गए थे, हालांकि शारीरिक संबंध बनने के बाद उस युवक ने शादी से इनकार कर दिया और होटल से भाग गया. 

महिला ने किया दावा
इसके बाद महिला की शिकायत के आधार पर 25 नवंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और 14 जनवरी, 2021 को अदालत द्वारा जमानत मिलने तक वह जेल में रहा, इस दौरान वह खुद को निर्दोष बता रहा था, अब सुनवाई के दौरान महिला ने कहा कि गलतफहमी के कारण उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उसे इस शिकायत के बारे में कुछ याद नहीं है. उसने ये भी कहा कि उसकी शिकायत किसी दोस्त ने लिखी थी और उससे हस्ताक्षर करवा लिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने किया बरी
मामले को लेकर बीते 28 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष बलात्कार (आईपीसी धारा 376) और धोखाधड़ी (धारा 417) के आरोप साबित करने में विफल रहा. साथ ही साक्ष्यों से ये पता चलता है कि दोनों में शारीरिक संबंध सहमति से बने थे. महिला के अन्य गवाहों ने भी आरोपों की पुष्टि नहीं की ऐसे में अदालत ने उसे दोषी नहीं करार देते हुए बरी कर दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

kolkata News

Trending news

गैंगस्टर से विधायक तक.. महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डॉन 17 साल बाद जेल से रिहा
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक तक.. महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डॉन 17 साल बाद जेल से रिहा
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
;