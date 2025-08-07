26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी हुई

26/11 Mumbai Attack: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की इजाजत दे दी है. हालांकि इससे पहले दिल्ली की सुरक्षित तिहाड़ जेल में बंद राणा की इस मांग को लेकर अधिकारियों ने पहले सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उसकी याचिका का विरोध किया था. राणा ने अदालत से कहा कि उसे अपना कानूनी सलाहकार बदलने से पहले अपने परिवार से सलाह लेनी होगी और इसके लिए उसने एक बार फ़ोन करने की अनुमति मांगी. यह पहली बार नहीं था जब राणा ने अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी हो. इससे पहले भी इसी तरह की एक याचिका स्वीकार की गई थी, जिससे उसे एक बार फ़ोन करने की अनुमति मिली थी.

तहव्वुर राणा कौन है?

पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक और 26/11 के षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी राणा को इस साल की शुरुआत में भारत प्रत्यर्पित किया गया था, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी. 2008 के मुंबई हमलों में राणा की संलिप्तता उसे सबसे हाई-प्रोफाइल आरोपियों में से एक बनाती है.

FAQ

सवाल- 26/11 हमला कब हुआ था?

जवाब- 26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमले किए और समुद्री रास्ते से भारत की वित्तीय राजधानी में घुस आए.

सवाल- मुंबई हमले में कितने लोग मारे गए थे?

जवाब- करीब 60 घंटे तक चले 26/11 के आतंकवादी हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे.