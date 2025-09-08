Antrix Devas Deal Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया वापस जांच का आदेश

Antrix Devas Deal Case: एंट्रिक्स-देवास घोटाले को लेकर नई दिल्ली स्थित एक स्पेशल कोर्ट ने CBI को पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी एस के दास और पूर्व चीफ विजिलेंस ऑफिसर आर जी नदादुर की भूमिका की जांच का आदेश दिया है. ये दोनों अधिकारी उस दौरान अंतरिक्ष विभाग में काम कर रहे थे. CBI ने साल 2016 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आरोप था कि एंट्रिक्स ने देवास मल्टीमीडिया को प्रतिबंधित एस-बैंड स्पेक्ट्रम किराए पर देकर नियमों का उल्लंघन किया. यह स्पेक्ट्रम मोबाइल सेवाओं के लिए था और INSAT सेटेलाइट से जुड़ा था.

आरोपी ने दायर की याचिका

स्पेशल CBI जज अतुल कृष्ण अग्रवाल ने यह आदेश आरोपी वीणा एस राव की याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने CBI की जांच को अन्यायपूर्ण और अधूरी बताया. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी भूमिका की गहराई से जांच के लिए आवश्यक है. वीणा राव के वकील ने तर्क दिया कि एस के दास और आर जी नदादुर ने एंट्रिक्स-देवास समझौते की जानकारी होते हुए भी इसे कैबिनेट नोट में नहीं दर्शाया, जिससे देवास को अनुचित लाभ मिला.

ये भी पढ़ें- विजय माल्या और नीरव मोदी जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे, लंदन से आई टीम ने तिहाड़ जेल में क्या-क्या चेक किया?

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट का आदेश

वकील ने यह भी कहा कि खासतौर पर आर जी नदादुर ने मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हुए भी इस तथ्य को केंद्रीय सतर्कता आयोग को रिपोर्ट नहीं किया. इसको लेकर अदालत ने जांच अधिकारी को 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने का आदेश दिया और कहा कि मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध लगने पर उसकी भी जांच करने के लिए कहा. स्पेशल जज ने मामले को लेकर 2 सितंबर 2025 को कहा,' संक्षेप में इस अदालत का यह मानना है कि एसके दास और आरजी नाडुर की भूमिका और आचरण के साथ-साथ उपरोक्त दस्तावेजों की बरामदगी के संबंध में आगे की जांच की आवश्यकता है.'

ये भी पढ़ें- मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत, मुंह ताकते रह गए सब

वीना एस राव की मांग

बता दें कि मामले को लेकर आरोपी वीना एस राव ने वकील चिराग मदान की मदद से आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था. वकील की दलील थी कि आरोप पत्र और उन्हें उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच के आधार पर उनके पास यह संदेह करने के वैध कारण हैं कि CBI की ओर से की गई जांच अनुचित और अन्यायपूर्ण है. यह रिकॉर्ड से भी स्पष्ट है. साथ ही उन्होंने कहा कि जिन दस्तावेज और आरोपपत्र पर भरोसा किया गया उनकी जांच से पता चला है कि CBI ने मामले से सीधा जुड़े क तथ्यों की जांच नहीं है. याचिका में यह भी कहा गया कि CBI की अधूरी जांच के कारण अपराध में शामिल लोगों को छोड़ दिया गया जबकि वीना एस राव को फंसाया गया, जो इस अपराध में शामिल नहीं थी.

FAQ

क्या है एंट्रिक्स-देवास डील घोटाला?

एंट्रिक्स-देवास मामला ISRO की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स और देवास मल्टीमीडिया के बीच एक समझौते से जुड़ा है. इस समझौते में एंट्रिक्स ने देवास को एस-बैंड स्पेक्ट्रम किराए पर देने का फैसला लिया था.

कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?

कोर्ट ने CBI को एस के दास और आर जी नदादुर की भूमिका की जांच करने और 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने का आदेश दिया है.