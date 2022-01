मॉल वाले कैरी बैग के लिए अलग से 10 रुपये ले सकते हैं या नहीं, जानिए क्या है नियम

Court orders malls, stores not to charge for carry bags in Hyderabad): आकाश कुमार की शिकायत पर आए इस फैसले के तहत डी मार्ट (D Mart), हैदरनगर (Hydernagar) के स्टोर को कैरी बैग के लिए 3.50 रुपये चार्ज करने पर 2003.50 पैसे भरने होंगे. यानी कहा जा सकता है कि कंपनी को लेने के देने पड़ गए.