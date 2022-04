Covid-19 in Delhi: दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,094 नए मामले आए सामने, 2 मरीजों की मौत

New Cases Of Corona Virus In Delhi: दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,094 नए मामले सामने आए और महामारी से दो मरीजों की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर बढ़कर 4.82% हो गई है.

अब तक कितने मामले आए सामने?

शहर में एक दिन पहले 22,614 सैंपल्स की कोविड जांच (Covid Test) की गई. राष्ट्रीय राजधानी में अब तक संक्रमण के कुल 18,73,793 मामले सामने आ चुके हैं और कोविड-19 से 26,166 मरीजों की मौत (Deaths) हो चुकी है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

आंकड़ों के अनुसार, अभी अस्पताल पहुंचने वाले कोविड के मरीजों (Covid Patients) की तादाद कम है. ये तादाद उपचाराधीन (Under Treatment) कुल मरीजों का 3% से भी कम है. वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में कोविड के 79 मरीज भर्ती हैं जबकि 2,532 लोग घर पर ही आइसोलेशन (Home Isolation) में हैं.

चौथी लहर दे सकती है दस्तक

एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में चौथी लहर (Fourth Wave) जून-जुलाई के महीने में दस्तक दे सकती है. ऐसे में जरूरी है कि सभी सरकार की कोविड गाइडलाइंस (Covid Guidelines) का सख्ति से पालन करें और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनकर रखें.

