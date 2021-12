दिल्ली में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने बताई वजह

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और कोविड-19 के नए मामलों में तेजी आई है. दिल्ली में मंगलवार को 496 केस दर्ज किए गए थे. इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन (Delhi Health Minister Satyendar Jain) ने कोविड-19 के मामलों में तेजी की वजह बताई है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन के किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन (Delhi Health Minister Satyendar Jain) ने कहा, 'कल (मंगलवार) रिपोर्ट किए गए 496 नए मामलों के साथ ही दिल्ली में कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट लगभग 1 प्रतिशत है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के आने से मामले बढ़े हैं. ओमिक्रॉन के एक भी मरीज को अब तक ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है.'

COVID19 positivity rate is around 1% with 496 new cases reported yesterday. The cases have increased with the arrival of international flights. Not a single Omicron patient has required oxygen support so far: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/LyWALjLQey

