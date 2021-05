भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल- अब गरारे के माध्यम से सैंपलिंग, सिर्फ 3 घंटे में आएंगे जांच के नतीजे

नई दिल्ली: कोरोना महामारी की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ रही हो, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए हथियार विकसित करते ही जा रहे हैं. अब भारतीय वैज्ञानिकों ने गरारा बेस्ड आरटी-पीसीआर टेस्ट विकसित किया है, जिसके नतीजे सिर्फ 3 घंटे में आ जाते हैं.

ग्रामीण क्षेत्र, जहां लोगों को कोरोना की जांच के लिए काफी परेशान होना पड़ता है, विशेषज्ञ ऐसे स्थानों के लिए इस परीक्षण विधि को वरदान के तौर पर देख रहे हैं. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने इसे मंजूरी भी दे दी है.

काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोरोना की जांच के लिए एक खास तकनीकी के बारे में लोगों को सूचित किया है. इस खास तकनीकी में सामान्य आरटी-पीसीआर टेस्ट की तरह स्वाब की जरूरत नहीं होगी. घर बैठे आसानी से अब आप संक्रमण का पता लगा सकेंगे.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस तकनीकी को बेहतरीन बताया है. उन्होंने कहा कि इस तकनीकी से कोरोना की जांच में तेजी आएगी. बिना स्वाब के किए जाने वाला कोरोना का यह टेस्ट गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

A remarkable innovation!

The ‘Saline Gargle RT-PCR Test’ developed by @CSIR_NEERI shall increase ease & speed of #COVID19 testing in the country.

This swab-free, non-invasive testing mechanism could prove to be a game changer! https://t.co/bAt3GSfmkQ

— DrHarshVardhanOffice (@DrHVoffice) May 28, 2021