Corona Vaccine के लिए रजिस्ट्रेशन App से करें या पोर्टल से? कन्फ्यूजन के बीच सरकार ने दी अहम जानकारी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है. सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कई लोगों को अभी भी इस बारे में भ्रम है कि कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन आखिर कहां कराना है, कैसे कराना है? लोगों के सामने आ रही इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, CoWIN का कोई मोबाइल एप नहीं है. टीका लगवाने के इच्छुक लोगों को cowin.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, किसी एप पर नहीं. प्ले स्टोर पर जो एप है वह केवल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है.

#LargestVaccineDrive

Registration and booking for appointment for #COVID19 Vaccination is to be done through #CoWIN Portal: https://t.co/4VNaXj35GR.

There is NO #CoWIN App for beneficiary registration. The App on Play Store is for administrators only. pic.twitter.com/ifAmoEG3P2

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) March 1, 2021