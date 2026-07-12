Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /कोरोना का खतरनाक कमबैक! आंध्र प्रदेश में कोविड से 2 की मौत के बाद हड़कंप, सरकार ने तुरंत लागू की ये पाबंदियां

कोरोना का खतरनाक कमबैक! आंध्र प्रदेश में कोविड से 2 की मौत के बाद हड़कंप, सरकार ने तुरंत लागू की ये पाबंदियां

COVID Alert: आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में कोविड-19 से 2 मरीजों की मौत और 8 एक्टिव केस सामने आने के बाद पूरे राज्य में हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है और सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे हैं.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 12, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:19 PM IST
कोरोना का खतरनाक कमबैक! आंध्र प्रदेश में कोविड से 2 की मौत के बाद हड़कंप, सरकार ने तुरंत लागू की ये पाबंदियां
Image Credit: Kadapa COVID-19

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या आपने कभी देखी है उड़ने वाली गिलहरी? 12 साल बाद रामनगर के जंगल में दिखी
Ramnagar news5 min ago
2
Obsession5 min ago
3
Ind vs Eng8 min ago
4
Devdas9 min ago
5
Noida News23 min ago