तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, पीएम मोदी हुए मुरीद; जमकर की तारीफ
Who is Appalanaidu Kalisetti: आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद अप्पलानायडु कालिसेट्टी ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. जानें पूरा मामला.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 12, 2025, 02:33 PM IST
TDP MP Appalanaidu Kalisetti Third Child Incentive: आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद अप्पलानायडु कालिसेट्टी ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. उन्होंने ऐलान किया है कि अगर कोई महिला तीसरे बच्चे को जन्म देती है, तो उसे खास प्रोत्साहन दिया जाएगा. तीसरा बच्चा अगर बेटी है, तो 50,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी और अगर बेटा है, तो एक गाय दी जाएगी. इस अनोखे फैसले ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कालिसेट्टी की तारीफ की है. आइए समझते हैं पूरा मामला.

कौन हैं अप्पलानायडु कालिसेट्टी?
न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को संसद भवन में कालिसेट्टी और टीडीपी के अन्य सांसदों जिनमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू भी शामिल थे इन लोगों ने पीएम मोदी से मुलाकात की. इस दौरान पीएम ने कालिसेट्टी की मेहनत, लगन और नए विचारों की खुलकर सराहना की. कालिसेट्टी ने बताया कि पीएम ने उनके इस अनोखे कदम को समाज में बदलाव लाने वाला बताया. कालिसेट्टी ने यह घोषणा मार्च 2025 में की थी.

अप्पलानायडु कालिसेट्टी ने किया था इनाम देने का ऐलान
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने कहा था, "अगर कोई महिला तीसरे बच्चे के रूप में बेटी को जन्म देती है, तो मैं अपनी सैलरी से 50,000 रुपये दूंगा. अगर बेटा है, तो एक गाय दूंगा." इस पहल को जनसंख्या बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी इस फैसले की तारीफ की है.

