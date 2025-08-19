सीपी राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… पीएम मोदी ने एनडीए बैठक में बोली बड़ी बात

CP Radhakrishnan: कभी-कभी राजनीतिक कमरे की बात बाहर आ जाए तो सबकी निगाहें वहीं टिक जाती हैं. ऐसा ही कुछ हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बारे में खुलकर तारीफ की. मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन सीधे और सहज नेता हैं और राजनीति में कोई खेल नहीं खेलते. उनका यह बयान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़े घटनाक्रम के संदर्भ में भी देखा जा रहा है.

एनडीए की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं को राधाकृष्णन से रूबरू कराया. मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आने वाले बेहद सहज और मिलनसार व्यक्ति हैं. उन्होंने बताया कि राधाकृष्णन राजनीति में किसी तरह का खेल नहीं खेलते और हमेशा ईमानदारी के साथ काम करते हैं. मोदी का यह बयान विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी चर्चा का विषय बन गया.

एनडीए ने तय किया उम्मीदवार

एनडीए ने अब अपने उम्मीदवार राधाकृष्णन का ऐलान कर दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस (रिटायर्ड) बी. सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक ने उम्मीदवार बनाया है. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एनडीए की बैठक में राधाकृष्णन के नाम पर सभी दलों में सहमति बन गई है. अब राधाकृष्णन बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है, इसलिए माना जा रहा है कि उनकी जीत लगभग तय है. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से भी बातचीत की है, लेकिन संकेत यही हैं कि इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा.

संसद में समर्थन की अपील और रणनीति

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के सभागार में आयोजित राजग सांसदों की बैठक में सभी घटक दलों को बुलाकर राधाकृष्णन के लिए सर्वसम्मति से समर्थन की अपील की. इसमें रणनीति को अंतिम रूप दिया गया. इसी सिलसिले में सोमवार देर शाम केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि राधाकृष्णन बुधवार को सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे. एनडीए की यह पूरी तैयारी और पीएम मोदी की खुली तारीफ से राधाकृष्णन की संभावित जीत लगभग पक्की मानी जा रही है.