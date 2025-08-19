सीपी राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… पीएम मोदी ने एनडीए बैठक में बोली बड़ी बात
Advertisement
trendingNow12887822
Hindi Newsदेश

सीपी राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… पीएम मोदी ने एनडीए बैठक में बोली बड़ी बात

CP Radhakrishnan: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आने वाले जमीनी और सहज नेता हैं जो राजनीति में कोई खेल नहीं खेलते. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करें ताकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हो.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीपी राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… पीएम मोदी ने एनडीए बैठक में बोली बड़ी बात

CP Radhakrishnan: कभी-कभी राजनीतिक कमरे की बात बाहर आ जाए तो सबकी निगाहें वहीं टिक जाती हैं. ऐसा ही कुछ हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बारे में खुलकर तारीफ की. मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन सीधे और सहज नेता हैं और राजनीति में कोई खेल नहीं खेलते. उनका यह बयान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़े घटनाक्रम के संदर्भ में भी देखा जा रहा है.

एनडीए की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं को राधाकृष्णन से रूबरू कराया. मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आने वाले बेहद सहज और मिलनसार व्यक्ति हैं. उन्होंने बताया कि राधाकृष्णन राजनीति में किसी तरह का खेल नहीं खेलते और हमेशा ईमानदारी के साथ काम करते हैं. मोदी का यह बयान विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी चर्चा का विषय बन गया.

ये भी पढ़ें: सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी पाकिस्‍तान को दिया

एनडीए ने तय किया उम्मीदवार

एनडीए ने अब अपने उम्मीदवार राधाकृष्णन का ऐलान कर दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस (रिटायर्ड) बी. सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक ने उम्मीदवार बनाया है. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एनडीए की बैठक में राधाकृष्णन के नाम पर सभी दलों में सहमति बन गई है. अब राधाकृष्णन बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है, इसलिए माना जा रहा है कि उनकी जीत लगभग तय है. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से भी बातचीत की है, लेकिन संकेत यही हैं कि इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा.

ये भी पढ़ें: सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल वीपी पद के लिए राधाकृष्‍णन भरेंगे पर्चा

संसद में समर्थन की अपील और रणनीति

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के सभागार में आयोजित राजग सांसदों की बैठक में सभी घटक दलों को बुलाकर राधाकृष्णन के लिए सर्वसम्मति से समर्थन की अपील की. इसमें रणनीति को अंतिम रूप दिया गया. इसी सिलसिले में सोमवार देर शाम केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि राधाकृष्णन बुधवार को सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे. एनडीए की यह पूरी तैयारी और पीएम मोदी की खुली तारीफ से राधाकृष्णन की संभावित जीत लगभग पक्की मानी जा रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

PM ModiNDA meetingCP Radhakrishnan

Trending news

हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
Aaam Aadmi Party
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
income tax
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
PM Modi
CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra
'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
Rahul Gandhi
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
karnataka
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
vaishno devi yatra
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
Vice President
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
;