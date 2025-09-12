CP Radhakrishnan Oath: सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद

CP radhakrishnan oath: सीपी राधाकृष्णन ने आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे. राधाकृष्णन ने 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था.

शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद

#WATCH | Delhi: Vice President-elect C.P. Radhakrishnan to take Oath of Office shortly. Former Vice President Jagdeep Dhankhar is also present at the ceremony which will begin shortly. (Video: DD) pic.twitter.com/tgMU5cWHWi — ANI (@ANI) September 12, 2025

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे के कारण यह पद खाली हुआ था.

कौन-कौन इसमें रहा शामिल

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के घटक दलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था. हालांकि, अजित पवार समारोह में उपस्थित नहीं रहेंगे. दूसरी ओर, एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचकर समारोह में शामिल हुए हैं. राष्ट्रपति भवन में कई राज्यों के प्रमुख मौजूद हैं. छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा के राज्यपाल राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं. इसके साथ ही कर्नाटक के राज्यपाल भी समारोह में उपस्थित हैं. इसके अलावा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे गए हैं,

चुनाव में मिली शानदार जीत

राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में 452 वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले. कुल 781 सांसदों में से 767 ने वोट डाले, जिसमें 752 वोट वैध रहे. इस जीत के बाद राधाकृष्णन ने इसे "राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत" बताया और कहा कि वह 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करेंगे. “यह हर भारतीय की जीत है. हमें अब विकास पर ध्यान देना होगा, न कि हर बात में राजनीति करनी होगी,”

एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को बनाया था उम्मीदवार

2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया था. उनके सामने 'इंडिया' ब्लॉक ने पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा. दोनों पक्षों ने दक्षिण भारत से ही उम्मीदवार चुने थे.