'माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे बेनकाब...' राजनेताओं को केंद्रीय मंत्री की चेतावनी

Bandi Sanjay Kumar: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना के राजनेताओं को माओवादियों के साथ संबंध ना रखने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जो लोग माओवादियों का समर्थन करेंगे, उन्हें बेनकाब किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
Mallojula Venugopal: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने रविवार को तेलंगाना के राजनेताओं को माओवादियों के साथ अपने संबंधों को जारी न रखने की चेतावनी दी. मंत्री ने यह चेतावनी 'X' पर दी. उन्होंने कहा कि तेलंगाना के राजनेता - इसे एक चेतावनी समझें. जो लोग मंच पर लोकतंत्र का उपदेश देते हुए कथित तौर पर सशस्त्र नेटवर्क का समर्थन करते हैं वे अपने संबंध तोड़ लें, वरना बेनकाब हो जाएंगे. केंद्रीय एजेंसियां माओवादी कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रहेंगी.
बंदी संजय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र भ्रष्टाचार, अपराध और चरमपंथी संबंधों को ढंकने वाले गठजोड़ का पता लगा रहा है और बिना किसी दया या ढील के उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगा. उन्होंने बंदी संजय को लिखा कि चाहे कोई भी हो, आप खुद को कितना भी बड़ा समझते हों अगर आप समस्या का हिस्सा हैं तो किनारे हो जाएं. देश की आंतरिक सुरक्षा के मामलों में अगर सबसे बड़े नेता भी गलत पक्ष में खड़े होंगे तो वे भी गिर जाएंगे.
भूपति ने किए थे कई खुलासे
राज्य मंत्री की यह चेतावनी वरिष्ठतम माओवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति द्वारा महाराष्ट्र में हाल ही में आत्मसमर्पण के बाद किए गए इस दावे के तुरंत बाद आई है कि भाकपा (माओवादी) के एक गुट और तेलंगाना के कुछ राजनेताओं के बीच गुप्त मिलीभगत है. भाकपा (माओवादी) पोलित ब्यूरो के सदस्य भूपति, जिन्होंने 60 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि माओवादी पार्टी आंतरिक कलह के कारण बिखर रही है. भूपति, जिस पर 6 करोड़ रुपये का इनाम था ने यह भी कहा कि संगठन आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों के हितों की रक्षा करने के अपने मूल सिद्धांत से भटक गया है. उन्होंने दावा किया कि पार्टी की तेलंगाना राज्य समिति का एक गुट तेलंगाना के राजनेताओं के एक वर्ग के गुप्त संरक्षण में काम करता है.
माओवादियों के लगातार आत्मसमर्पण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बंदी संजय ने पहले ट्वीट किया था कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है. 16 अक्टूबर को एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक 2100 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं. 1785 अन्य माओवादियों को गिरफ्तार किया गया और 477 का सफाया कर दिया गया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दो दिनों में 258 माओवादियों का आत्मसमर्पण केंद्र सरकार के एक निर्णायक फैसले को दर्शाता है. उन्होंने आगे कहा कि हम 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध हैं.
