Hindi Newsदेश

हमारी पार्टी ने दिया बलिदान...तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल, PM मोदी को क्यों दी चुनौती?

RSS 100 Years: 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल पूरे हो गए, इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी बीच CPI नेता ने RSS पर तंज कसा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 02, 2025, 03:39 PM IST
D. Raja Targeted RSS: 2 अक्टूबर को RSS के 100 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे होने पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है. नागपुर के रेशमबाग के मैदान में एक बहुत भव्य समारोह आयोजित किया गया. इसमें लगभग 21000 स्वयंसेवक शामिल हुई, भारत सरकार ने 100 साल पूरे होने पर एक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया है, इसी बीच सीपीआई महासचिव डी. राजा आरएसएस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

CPI नेता ने खड़ा किया सवाल
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का गठन उसी वर्ष, 1925 में हुआ था, हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी और उसने सर्वोच्च बलिदान दिए. वास्तव में, हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता और औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था, आरएसएस कहां था? सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में आरएसएस का क्या योगदान है? यह प्रतिक्रियावादी, विभाजनकारी, सांप्रदायिक है, लोगों का ध्रुवीकरण कर रहा है और देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहा है. मैं प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आरएसएस की भूमिका स्पष्ट करें, उन्हें लोगों को समझाना चाहिए.

 

क्या बोले संघ प्रमुख
संघ के 100 साल पूरे होने पर देशभर में कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. लोगों को संघ की खूबियों से रूबरू कराया जा रहा है. नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लंबे समय तक चले विदेशी आक्रमणों के कारण हमारी देशी प्रणालियां नष्ट हो गई थीं, जिन्हें अब समय के अनुसार, समाज और शिक्षा प्रणाली के भीतर दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि भारत को फिर से आत्मस्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है. डॉ. भागवत ने स्पष्ट कहा, "हमें ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना होगा जो इस कार्य को कर सकें. इसके लिए सिर्फ मानसिक सहमति नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है. यह बदलाव किसी भी सिस्टम के बिना संभव नहीं है और संघ की शाखा यही एक मजबूत व्यवस्था है जो ये कार्य कर रही है.

सरकार ने जारी किया सिक्का
RSS के 100 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने विशेष रूप से डिजाइन स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है. इसे लेकर पीएम ने बताया कि भारत सरकार ने जो 100 रुपये का सिक्के जारी किया है उस पर एक ओर राष्ट्रीय चिह्न है और दूसरी तरफ सिंह के साथ वरद-मुद्रा में भारत माता की छवि है और समर्पण भाव से नमन करते स्वयंसेवक दिखाई दे रहे हैं. इतिहास में पहली बार है जब भारतीय मुद्दा पर भारत माता की तस्वीर अंकित है. 

