'हम हथियार डालने को तैयार..., माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान, अमित शाह की खुली छूट, ऑपरेशन 'कगार' का कहर; घुटनों पर आया 'लाल आतंक'
Advertisement
trendingNow12925208
Hindi Newsदेश

'हम हथियार डालने को तैयार..., माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान, अमित शाह की खुली छूट, ऑपरेशन 'कगार' का कहर; घुटनों पर आया 'लाल आतंक'

Maoists Offer To Surrender If Operation Kagaar Stops: माओवादियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि वे हथियार डालने को तैयार हैं, बशर्ते 'ऑपरेशन कगार' तुरंत रोका जाए और एनकाउंटर बंद हों. यह बयान सीपीआई माओवादी के आधिकारिक प्रवक्ता अभय के नाम से जारी किया गया. अमित शाह ने पहले ही 2026 तक माओवादियों को खत्म करने की डेडलाइन दी है. यह ऐलान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 17, 2025, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हम हथियार डालने को तैयार..., माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान, अमित शाह की खुली छूट, ऑपरेशन 'कगार' का कहर; घुटनों पर आया 'लाल आतंक'

Maoists announce ceasefire: भारत देश कई सालों से माओवादियों के कहर से परेशान था. जिसके बाद भारत सरकार ने 'ऑपरेशन कगार' चलाकर माओवादियों की कमर तोड़ दी. हालात ऐसे बने कि अंत में अब सरेंडर की बात हो रही है. जो पूरे भारत में चर्चा का विषय है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, माओवादी संगठन ने अचानक हथियार डालने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि वे बिना शर्त हथियार छोड़ने को तैयार हैं. बस वह चाहते हैं कि सरकार तुरंत ऑपरेशन कगार रोक दे और कोई एनकाउंटर न हो.

माओवादी अब सरेंडर करने के मूड में?
ये ऑपरेशन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के जंगलों में चल रहा है, जहां सुरक्षाबल माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. हथियार छोड़ने की बात बकायदा एक लेटर जारी करके कहा गया है. यह पत्र सीपीआई (माओवादी) के आधिकारिक प्रवक्ता अभय के नाम से जारी किया गया है.

अभय ने पत्र में साफ कहा है कि अगर सरकार शर्तों पर राजी हो जाती है, तो वे शांति प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे. ये खबर 16 सितंबर 2025 को सामने आई, और सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक इसकी चर्चा हो रही है.  सीपीआई (माओवादी) के प्रवक्ता अभय ने 15 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बिना शर्त सरेंडर और अस्थायी युद्धविराम की बात कही है. लेकिन उन्होंने एक महीने का समय मांगा है ताकि अपने कैडर और नेताओं से सलाह कर सकें. यह पत्र छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को सौंपा गया, जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय है.

अमित शाह की सख्ती: 2026 तक नक्सल मुक्त भारत
गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करने की डेडलाइन दी है. उन्होंने माओवादियों को चेतावनी दी थी, "हथियार डालो, वरना खत्म कर दिए जाओगे." शाह ने दंतेवाड़ा में कहा, "सरेंडर करो, बस्तर के विकास में शामिल हो." सरेंडर करने वाले गांवों को 1 करोड़ का फंड देने का वादा भी किया. उनकी सख्त नीति और सुरक्षाबलों की कार्रवाई ने माओवादियों को घुटनों पर ला दिया है. 2025 में अब तक 521 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं, जबकि 2024 में 881 ने हथियार डाले.

ऑपरेशन कगार का लाल आतंक पर कहर
अप्रैल 2025 से शुरू हुआ ऑपरेशन कागर छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर माओवादियों के खिलाफ चल रहा है. इसने 'लाल आतंक' की कमर तोड़ दी है. विकिपीडिया के मुताबिक, इस ऑपरेशन में 31 माओवादी मारे गए, जिनमें बड़े कमांडर शामिल थे. मई 2025 में गुंडेकोटा एनकाउंटर में माओवादी नेता बसवराज सहित 28 लोग मारे गए. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, " माओवादी चाहते हैं कि सरकार सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर रोके, ताकि शांति वार्ता हो सके.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Maoist

Trending news

हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Celebration Live: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश को क्या मिलने वाली है सौगात, बीजेपी का क्या है आज का प्लान
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Celebration Live: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश को क्या मिलने वाली है सौगात, बीजेपी का क्या है आज का प्लान
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
jammu kashmir news
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
weather update
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
Lord Vishnu
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
;