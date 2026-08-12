/‘लुंगी वाला’ टिप्पणी पर विशेषाधिकार हनन नोटिस, अब क्या होगा? जानिए संसद के इस खास नियम की पूरी ताकत

राज्यसभा में सोमवार को CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद सुष्मिता देव ने उनकी स्पीच के दौरान उन्हें बार-बार 'लुंगी वाला' कहा. ब्रिटास ने कहा कि सुष्मिता देव अपनी सीट से उठकर उनके पास आईं और उनकी पोशाक को लेकर यह टिप्पणी की. उन्होंने इसे अपमानजनक बताया. इसके बाद ब्रिटास ने सुष्मिता देव के खिलाफ Privilege Notice दिया. हालांकि सुष्मिता देव ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है.
राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने संसद में कहा,'सर, मैं भारी मन से यह मुद्दा उठा रहा हूं क्योंकि यह इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान का सवाल है और यह दोनों पक्षों से जुड़ा मुद्दा है. मैं शुरू में ही कह दूं: मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, दक्षिण भारतीय हूं और बेशक, मलयाली हूं. सर, मलयाली होने, हमारी भाषा, संस्कृति, खान-पान और बेशक, हमारे पहनावे के हर पल को मैं बहुत पसंद करता हूं. हमारा संविधान हमारी विविधता का सम्मान करता है... सर, कुछ दिन पहले, एक सम्मानित सदस्य, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, यहां आईं और जब मैं एक कानूनी प्रस्ताव पेश करने वाले के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, तो उन्होंने मुझे परेशान किया. बहस-मुबाहिसा ठीक है; हम एक-दूसरे से लड़ते भी हैं, लेकिन उन्होंने बार-बार मुझे 'लुंगी-वाला, लुंगी-वाला' कहा.'
Delhi: CPI(M) Rajya Sabha MP John Brittas says, "Sir, it is with a heavy heart that I raise this matter because it is a question of the dignity, prestige and honour of this House. And it is a bipartisan issue. Let me say at the outset: I am a proud Indian, a South Indian and, of… pic.twitter.com/fKWl25SAtz
— IANS (@ians_india) August 12, 2026
जबकि दूसरी तरफ BJP सांसद सुष्मिता देव ने कहा,'मैंने भी जॉन ब्रिटास के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है. 10 अगस्त को शाम करीब 4:34 बजे, उन्होंने माइक्रोफोन पर जो बातें कहीं, वे सदन की गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं थीं. उन्होंने उन सदस्यों पर टिप्पणी की जिन्होंने पार्टियां बदली थीं और उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी बातें भी कहीं. मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है और मैं सदन में इस मामले को उठाने का मौका देने के लिए उप-सभापति की आभारी हूं. मैं नहीं चाहती कि केरल या किसी अन्य राज्य के लोगों को ऐसा लगे कि कोई सांसद धर्म, परंपराओं या पहनावे के आधार पर इस देश को बांटना चाहता है. इसलिए, केरल में फैल रही खबरें गुमराह करने वाली हैं.'
Delhi: On CPI(M) MP John Brittas moving a privilege notice over her "lungi wala" remark, BJP MP Sushmita Dev says, "I have also moved a privilege motion against John Brittas. On August 10, at around 4:34 pm, the remarks he made on the microphone were not befitting of the House.… pic.twitter.com/Bn0Ps0prQ1
— IANS (@ians_india) August 12, 2026
विशेषाधिकार नोटिस यानी Privilege Notice तब दिया जाता है, जब किसी सांसद को लगता है कि किसी शख्स ने उसके संसदीय विशेषाधिकार या सदन की गरिमा का उल्लंघन हुआ है. किसी सांसद के जरिए विशेषाधिकार नोटिस मिलने के बाद सभापति/लोकसभा अध्यक्ष यह तय करते हैं कि मामले में विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है या नहीं.
सांसद को सदन में बोलने से रोकना या उसके संसदीय काम में बाधा डालना
किसी सांसद के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना जिससे उसके संसदीय कर्तव्य प्रभावित हों
संसद या संसदीय समिति के काम में अनुचित हस्तक्षेप
सदन के विशेषाधिकार या उसकी गरिमा का उल्लंघन
संसद में कही गई बात या संसदीय कार्यवाही से संबंधित अधिकारों का अनुचित इस्तेमाल/उल्लंघन
राज्यसभा की Rules of Procedure and Conduct of Business के Chapter XVI में विशेषाधिकार के सवाल से जुड़े प्रावधान हैं. Rule 187 ‘Question of Privilege’ से जुड़ा है, जबकि Rule 188 ‘Notice’ यानी विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की प्रक्रिया से संबंधित है.' नोटिस उस दिन सदन की बैठक शुरू होने से पहले दिया जाता है. इसके बाद इसके बाद Rule 189 के तहत यह तय किया जाता है कि Privilege का सवाल स्वीकार किए जाने योग्य है या नहीं.